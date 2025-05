Muere un niño de tres años olvidado por su padre de acogida en el interior de un coche en Linares

Triste tragedia en el municipio de Linares. Un niño de tres años de edad ha muerto tras haber sido encontrado inconsciente en el interior de un vehículo en la calle Pintor El Greco del municipio.

Según confirman fuentes de los servicios de emergencias del 112 y de la Policía Nacional, la primera llamada de auxilio se recibió a las 15:00 horas, cuando una persona alertó de que había un menor inconsciente dentro de un vehículo, en la calle Pintor el Greco.

El progenitor era padre de acogida y tenía 69 años, tal y como ha podido saber ABC. Llevó a su pequeño a la guardería a primera hora pero por motivos que no han trascendido al parecer por un olvido no llegó a bajar a la criatura del vehículo. Al mediodía cuando la madre ha ido a recoger a su hijo y no lo ha encontrado es cuando se ha descubierto el fatal accidente. La llamada desesperada ha entrado al 112 en torno a las 15 horas y hasta la calle Local y Policía Nacional.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional que extrajeron al menor del vehículo para intentar reanimarlo practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, fue conducido hasta el hospital de Linares. A pesar de todos los esfuerzos por salvar la vida del niño, nada se ha podido hacer por él y ha fallecido.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, se ha activado el protocolo judicial y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las causas de este terrible suceso.

La Policía ha abierto una investigación, pero todo apunta según las fuentes consultadas por ABC a un terrible despiste y, por tanto, a causas fortuitas, exactamente igual que ocurrió en el caso de la niña de Castellón, de dos años, a la que su padre olvidó en el interior de u turismo y en lugar de llevarla a la guardería se marchó a su trabajo.