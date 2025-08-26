Un hombre muere y su hijo resulta herido al volcar su furgoneta en un camino rural

El mediodía de este martes ha dejado un accidente grave en Torredelcampo. Un hombre ha perdido la vida y otra persona ha resultado herida tras el vuelco de una furgoneta en el camino del Megatín, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Lo que debía ser un trayecto más hacia Los Villares se ha convertido en tragedia para una familia procedente de Estepona (Málaga). Este mediodía, una furgoneta en la que viajaban cinco personas volcó en el carril de La Trinidad, en la sierra de Torredelcampo, dejando un hombre muerto y su hijo herido.

La alerta se activó sobre las 13:00 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 informó de que un hombre había quedado atrapado bajo el vehículo. De inmediato, la sala del 112 dio aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los bomberos, que acudieron al lugar para excarcelar al padre.Los bomberos confirmaron poco después que el hombre atrapado había fallecido en el lugar, mientras que su hijo logró salir por su propio pie y fue trasladado al Complejo Hospitalario de Jaén. Los otros tres ocupantes resultaron ilesos, aunque quedaron profundamente afectados por el suceso.

Según las primeras investigaciones, un desvío marcado por el GPS podría haber llevado a la familia hasta este camino rural, habitualmente transitado por vecinos y trabajadores del campo. La zona, situada en la sierra de Torredelcampo, cuenta con tramos estrechos y con curvas pronunciadas, lo que aumenta el riesgo de accidentes, especialmente cuando los conductores no están familiarizados con la ruta.

El operativo de rescate fue coordinado por la Policía Local de Torredelcampo y la Guardia Civil de Tráfico, con la intervención de los Bomberos de Jaén y personal sanitario, que trabajaron rápidamente para liberar al hombre atrapado y asistir al resto de ocupantes.

Aunque las causas exactas del vuelco aún se investigan, el accidente vuelve a poner de relieve la peligrosidad de las vías agrícolas de la provincia, donde cada año se registran numerosos incidentes.