La inesperada visita del actor Luke Evans a Andalucía: «Sevilla en verano es de valientes»

El turismo internacional andaluz no para de crecer y batir récord, durante el primer semestre del año 2025, más de dos millones de foráneos dejaron en la comunidad 1.593 millones de euros. Durante los meses estivales se espera que las cifras sigan ascendiendo.

Aunque los números reflejen la buena tendencia del turismo en Andalucía, el impacto es mayor cuando se reconocen caras conocidas que saltan de la gran pantalla a nuestras calles, barrios y bares, como la visita de Antonio Banderas y Robert de Niro a Marbella.

En las últimas horas, el actor británico Luke Evans, conocido por Drácula: La leyenda jamás contada (2014), La bella y la bestia (2017) y El hobbit: La desolación de Smaug (2013), se ha dejado ver por Sevilla y Granada.

El actor británico Luke Evans toma un descanso durante el rodaje de la nueva versión del clásico «Los tres mosqueteros», en Bamberg, Alemania, el 24 de septiembre de 2010 epa

A través de su cuenta de Instagram está compartiendo cómo están siendo sus vacaciones, este año parece haber optado por la Península Ibérica, ya que también ha publicado imágenes en Lisboa.

En su 'tour' ha llegado hasta Andalucía, de hecho, parece que ha comenzado por la capital. Hace dos días subió un vídeo sentado en el balcón del que parece el Hotel Tayko Sevilla, situado frente a la fuente de Puerta Jerez. En los comentarios, muchos fans del británico se alegraban de su visita y otros bromeaban, «Sevilla en verano es de valientes».

Pero, sus vacaciones no han terminado aquí, ya que ha compartido en sus stories fotos en Granada. Como buen turista, ha visitado el conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, la Alhambra. Además, ha paseado por las encantadoras calles del barrio del Albaicín, también Patrimonio de la Humanidad.

Luke Evans en Granada instagran // @therearelukeveans

Luke Evans no ha venido solo a Andalucía

El actor no está haciendo este viaje solo, lo está haciendo de la mano de su pareja Fran Tomás, su socio empresarial de ropa de marca masculina, BDXY. Otra de las integrantes de este viaje es su perrita Lala, muy conocida a nivel mediático ya que aparece mucho en la cuenta del británico. De hecho, tuvo una aparición estelar en el programa presentado por Pablo Motos, El Hormiguero.

No sabemos cuál es el siguiente destino de Evans, pero sí conocemos su próximo proyecto: 'Emergency', una serie de televisión producida por la compañía británico-malaya, Sympatico. Evans es el productor ejecutivo y el protagonista de esta nueva serie, ahora en preproducción, ambientada en la década de los 50 durante la 'Emergencia Malaya': «El brigadier 'Mad' Mike Calvert (Luke Evans), un comandante británico, intenta ganarse la confianza de las comunidades rurales que protegían a los rebeldes, antes del uso planificado del Agente Naranja.»