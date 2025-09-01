El mirador de Torre Sevilla se podrá visitar gratis en septiembre y octubre: estos son los horarios

Torre Sevilla refuerza este otoño su papel como espacio de ocio, cultura y compras en la capital hispalense con una novedad muy esperada: la ampliación de las visitas gratuitas a la Terraza Mirador Atalaya durante los meses de septiembre y octubre.

Los domingos y festivos—a excepción del 12 y 13 de octubre—, el público podrá acceder sin coste a uno de los balcones más privilegiados de la ciudad, desde el que se disfruta de una panorámica única del Guadalquivir, el casco histórico y la Isla de la Cartuja. El acceso será en horario de 12.00 a 19.00 horas, con un cupo de 300 entradas por jornada. Las invitaciones estarán disponibles para miembros del club del centro comercial que además sigan sus redes sociales.

La iniciativa forma parte de la programación especial que Torre Sevilla ha preparado para septiembre, en la que se combinan actividades gratuitas, promociones y propuestas al aire libre en el Parque Magallanes. Entre ellas, destaca el Splash Day, previsto para el domingo 7 de septiembre, con juegos de agua y dinámicas familiares pensadas para dar la bienvenida al nuevo curso.

También regresa el servicio de picnic junto al Guadalquivir durante el primer fin de semana de mes, con kits completos para quienes presenten un ticket de compra en los restaurantes del complejo.

Incentivos para visitantes

Además de las experiencias al aire libre y las vistas gratuitas desde el mirador, Torre Sevilla premiará las compras realizadas en sus establecimientos. Durante todo septiembre, quienes gasten más de 15 euros podrán llevarse un pack deportivo compuesto por toalla de gimnasio y botell reutilizable.

La oferta se completa con la propuesta cultural de CaixaForum Sevilla, ubicado en el mismo complejo, y con el beneficio de hasta tres horas de aparcamiento gratuito.