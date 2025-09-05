Finalizan las obras de la nueva depuradora de la sierra de Huelva

Huelva tiene una nueva depuradora construida. Han sido 15 años de espera, hasta que la Consejería de Aguas la ha dado por finalizada. Mediante acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno declaró de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía ... las obras de depuración de las aguas para esta provincia de Huelva en el EDAR y los colectores en Cala.

En el último informe emitido por la Consejería de Agua al consejo de Gobierno se explica que la Dirección General de Infraestructuras del Agua ha finalizado la ejecución de la obra de esta depuradora para la sierra occidental y la sierra minera por un importe de 2,2 millones de euros.

Los antecedentes de esta actuación datan de enero de 2007, cuando la Agencia Andaluza del Agua llevó a cabo la redacción del proyecto de adecuación, puesta en marcha y ampliación de los EDAR de la Sierra Occidental y Sierra Minera de Huelva. Ahora el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la finalización de la obra, lo que ubica a esta infraestructura más cerca de la inauguración y puesta en funcionamiento para prestar servicio.

Esta depuradora beneficiará a una población máxima de 1.544 habitantes. Hasta la finalización de esta obra, el municipio disponía de un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante un sistema primario compuesto por un decantador-digestor. Éste con el paso de los años y los cambios legislativos fue incapaz de proporcionar a su efluente un grado de depuración suficiente para cumplir con los límites impuestos en la normativa vigente. Por eso era necesaria la obra que ahora ha concluido.

Los trabajos han consistido en un nuevo aliviadero principal. Dados los problemas detectados en la ubicación y el estado del aliviadero existente, se ha ejecutado uno nuevo dotado de válvula vortex en la cabeza del colector general. De este modo, ha quedado garantizado que el caudal que llegue a la estación depuradora sea como máximo el caudal para el que se ha diseñado y no más.

460 metros cúbicos

Por otro lado, se ha procedido a la reparación integral del colector principal y a la adaptación del colector secundario. Debido al estado generalizado de deterioro en el que se encontraba el emisario principal, se ha procedido a su restitución con la instalación de aproximadamente 650 metros de conducciones de PVC de un diámetro de 400 milímetros. Además, con el fin de unificar en el colector principal el vertido procedente del colector secundario, antes de la entrada en la depuradora, se ha ejecutado una adaptación de este ramal en sus últimos metros antes de llegar a la planta de depuración.

Por último, la nueva EDAR se ha dotado de pretratamiento, dos líneas de tratamiento primario mediante tanques Imhoff, una cámara anóxica para la eliminación de nitrógeno, tres líneas de tratamiento secundario mediante contactores biológicos rotativos, un sistema de eliminación química de fósforo mediante dosificación de cloruro férrico, un decantador secundario y un sistema de desinfección mediante dosificación de hipoclórito.

La línea de tratamiento de fangos se ha dotado de espesador y sistema de deshidratación mediante centrífuga. La EDAR tiene una capacidad de tratamiento de aguas de 460 metros cúbicos cada día.