Finalizan las obras de la nueva depuradora de la sierra de Huelva

La infraestructura ha tenido un coste superior a los 2,2 millones de euros

La Junta pone a Andalucía a la cabeza en la gestión de aguas regeneradas con una inversión de 165 millones

Una de las depuradoras de Andalucía
Una de las depuradoras de Andalucía Archivo
J. J. Madueño

Huelva tiene una nueva depuradora construida. Han sido 15 años de espera, hasta que la Consejería de Aguas la ha dado por finalizada. Mediante acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno declaró de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía ... las obras de depuración de las aguas para esta provincia de Huelva en el EDAR y los colectores en Cala.

