Un hombre le confiesa a Juan y Medio el fenómeno paranormal que ocurre en su casa y lo deja sin palabras: «Esta mañana la he apagado tres veces»

El invitado contó una extraña historia de un misterio que le sucede cada noche

Miguel, el invitado que contó una historia paranormal
María José Lora

El programa de Juan y Medio 'La Tarde' acompaña desde hace años a las personas de mayor edad en sus casas, mientras que los que visitan el plató de Canal Sur narran sus historias de amor y desamor con mayor o menor fortuna. Es un espacio televisivo que trata de buscar pareja a personas que se encuentran solas y que necesitan esa compañía.

La dinámica es sencilla, tras una breve presentación del invitado se procede a las llamadas de los interesados, que tras una comentar sus gustos invita normalmente a que se realice un encuentro. En toda esta mezcla de emociones siempre tiene cabida el humor, que aporta a diario su presentador, Juan y Medio, que arrima el hombro ante los nervios de los presentes.

@latarde_rtva #misteriossinresolver #latardeaquiyahora #juanymedio @Eva Ruiz @Canalsur @canalsurmas ♬ sonido original - LATARDE_RTVA

Por supuesto, no faltan anécdotas, chistes e incluso historias paranormales. Un señor acudió al programa en busca de su media naranja, pero no se libró de contar algo que le perturbaba cada noche. Y es que puede que lo que parece ser un fantasma, según su relato, le enciende la televisión de forma misteriosa.

-«Tú estás acostado»..., arranca Juan y Medio.

-«Y escucho la tele y me tengo que levantar a apagarla», sigue el invitado. «Pero es que esta mañana la he tenido que apagar tres veces».

-«¿Cuándo te has levantado estabas en tu casa?», pregunta Juan.

-«Sí, estaba en mi casa, no estaba en otro lado», responde.

-«Misterios para resolver. A mí me da miedo una cosa, que este hombre tome la precaución todas las noches de desenchufar y que se encienta otra vez», señala Juan con cara de asombro.

-«Miguel esta noche desenchufa y mañana te llamamos para ver si de verdad se te enciende la tele», comenta Eva Ruiz. «¿Y si se enciende la tele qué pasa?», pregunta asustada.

-«Ahí están los misterios», dice Juan. «¿Quién se queda con el dinero entre lo que cobra un agricultor y lo que nos cuesta a nosotros un tomate?».

