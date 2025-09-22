Un hombre le confiesa a Juan y Medio el fenómeno paranormal que ocurre en su casa y lo deja sin palabras: «Esta mañana la he apagado tres veces»

El programa de Juan y Medio 'La Tarde' acompaña desde hace años a las personas de mayor edad en sus casas, mientras que los que visitan el plató de Canal Sur narran sus historias de amor y desamor con mayor o menor fortuna. Es un espacio televisivo que trata de buscar pareja a personas que se encuentran solas y que necesitan esa compañía.

La dinámica es sencilla, tras una breve presentación del invitado se procede a las llamadas de los interesados, que tras una comentar sus gustos invita normalmente a que se realice un encuentro. En toda esta mezcla de emociones siempre tiene cabida el humor, que aporta a diario su presentador, Juan y Medio, que arrima el hombro ante los nervios de los presentes.

Por supuesto, no faltan anécdotas, chistes e incluso historias paranormales. Un señor acudió al programa en busca de su media naranja, pero no se libró de contar algo que le perturbaba cada noche. Y es que puede que lo que parece ser un fantasma, según su relato, le enciende la televisión de forma misteriosa.

-«Tú estás acostado»..., arranca Juan y Medio.

-«Y escucho la tele y me tengo que levantar a apagarla», sigue el invitado. «Pero es que esta mañana la he tenido que apagar tres veces».

-«¿Cuándo te has levantado estabas en tu casa?», pregunta Juan.

-«Sí, estaba en mi casa, no estaba en otro lado», responde.

-«Misterios para resolver. A mí me da miedo una cosa, que este hombre tome la precaución todas las noches de desenchufar y que se encienta otra vez», señala Juan con cara de asombro.

-«Miguel esta noche desenchufa y mañana te llamamos para ver si de verdad se te enciende la tele», comenta Eva Ruiz. «¿Y si se enciende la tele qué pasa?», pregunta asustada.

-«Ahí están los misterios», dice Juan. «¿Quién se queda con el dinero entre lo que cobra un agricultor y lo que nos cuesta a nosotros un tomate?».