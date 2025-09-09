La Universidad de Granada podrá impartir el grado de IA que le fue rechazado, pero un año después de lo previsto

La situación recuerda un poco al sketch radiofónico de Juan Carlos Ortega: «¡Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho!». Es lo que podría decir ahora la Universidad de Granada (UGR), a la que la el Consejo de Universidades le ha permitido este martes 9 de septiembre impartir un grado de Inteligencia Artificial que antes le había sido negado. Pero ya no da tiempo material para que hacerlo en el inminente curso y habrá que esperar al 26-27. Dicho de otra forma: un año perdido.

La decisión del Consejo de Universidades rebate la que el pasado 30 de junio adoptó la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, dependiente de la Junta, que emitió un informe desfavorable a ésta y otras tres titulaciones que se preveían implantar en la comunidad autónoma.

Eso generó un enfado considerable, una sensación de injusticia y frustración. el rector de la UGR, Pedro Mercado, no ocultó su «estupor e indignación» ante una situación que calificó como «anómala e incomprensible», teniendo en cuenta que si hay alguna provincia en Andalucía que es pionera en Inteligencia Artificial, es sin duda Granada.

Además de que sus profesionales llevan 44 años de experiencia en ese campo, lo que la convierte en pionera en España en ese campo, cientos de empresas españolas han confiado durante todo este tiempo en su potencial. En el ámbito estrictamente de formación universitaria, durante los últimos 15 años se han tramitado más de 60 títulos de grados y más de 150 másteres «verificados con éxito», añadió el rector.

La defensa: «Fue una evaluación independiente y rigurosa»

A esa indignación se sumaron otras instituciones, como el Ayuntamiento de Granada y la propia Junta de Andalucía. Pidieron explicaciones a la mencionada agencia de calidad y ésta respondió que los informes de las nuevas titulaciones son «evaluados por los expertos de forma totalmente independiente y rigurosa».

Es más, el 6 de agosto emitió un segundo informe desfavorable. Basándose en que la propia universidad granadina admite que no dispone «de profesorado suficiente» para impartir el grado en Melilla –cuyo campus depende del de Granada- y que tampoco dejaban claro cuáles debían ser los perfiles que se contratarán ni el tiempo de esos contratos.

La presión institucional se mantuvo y hasta se incrementó, pero todos tenían claro, empezando por la UGR, que, incluso de prosperar los recursos, ya no sería posible recuperar el tiempo perdido. Aunque la Junta deslizó que sí sería factible tener el grado para el curso que ahora va a empezar, el equipo de gobierno de Pedro Mercado tenía claro que no daba tiempo material. Lo manifestó en agosto y lo ha vuelto a hacer hoy: sólo queda trabajar para que todo esté a punto el año que viene, para una implantación «efectiva y exitosa».

«Queremos manifestar nuestra satisfacción por la decisión del consejo permanente del Consejo de Universidades. Ha considerado que los argumentos académicos presentados estaban avalados por la solidez y la calidad de los títulos presentados. Es una decisión excepcional, lo que confirma la fuerza de la propuesta presentada por nuestra universidad, y tal como nos instan, prepararemos los detalles necesarios para el curso 2026-27, y agradecemos la colaboración y el apoyo recibido de todas las instituciones, administraciones y agentes sociales de Granada y Melilla a lo largo de todo este proceso», ha manifestado hoy Pedro Mercado.

Respaldo unánime

Sus palabras han sido apoyadas por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien en la red social X ha calificado de «buena noticia para la ciudad y para nuestra universidad» la decisión del consejo permanente, «que nos permite seguir fortaleciendo juntos el liderazgo académico, social y económico de Granada en los ámbitos de la Inteligencia Artificial y la Biotecnología, a través de la formación».

También ha llegado la felicitación de la Junta. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha puesto el acento en que la decisión ahora adoptada «pone de manifiesto lo que desde siempre se ha mantenido desde la Junta de Andalucía, que es el propio Ministerio de Ciencia el que tiene la última palabra en la verificación de las titulaciones universitarias, ya que los informes emitidos por las agencias de calidad autonómicas no tienen carácter vinculante». La agencia, eso parece evidente, no ha quedado en buen lugar.

Herrera también ha lamentado que el Ministerio de Ciencia no diera su visto bueno en la fase inicial de verificación a finales de junio, «una postura que hubiera permitido trabajar con mayor margen de maniobra», y ha dejado claro que siempre ha respetado la «independencia» de la Agencia de Calidad –lo que no significa que no la critique- y que «nunca» ha interferido en sus decisiones».