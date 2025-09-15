Sierra Nevada pone ya a la venta los forfaits de la próxima temporada, con descuentos del 30%

Todavía no se esperan las primeras nevadas, que dejarían la sierra con este aspecto

Hoy por hoy es imposible saber cuándo va a comenzar la temporada de invierno en Sierra Nevada. Esta semana se anuncian temperaturas máximas de 35 grados y en esas circunstancias, cualquier conjetura es absurda. Pero en la estación de esquí ya se funciona y este lunes 15 de septiembre ya ha comenzado la venta anticipada de forfaits de larga duración.

La campaña incluye descuentos de hasta el treinta por ciento, un porcentaje que la empresa gestora, Cetursa, ha asegurado que aplica «excepcionalmente» con motivo del 30 aniversario de los XXXIII Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996, que se celebraron en Granada.

La presidenta de Cetursa Sierra Nevada y consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha aprovechado el lanzamiento de la campaña de venta anticipada para subrayar la capacidad inversora de la estación, que en esta próxima temporada «presentará novedades en restauración, remontes, nieve producida, aparcamientos y servicios públicos y atención al cliente».

Según ha informado la Junta, la aplicación del nuevo descuento será para los forfaits de 10, 15 y 20 días y tendrá un plazo de 96 horas, lo que quiere decir hasta las 0.00 horas de este viernes 19 de septiembre. Transcurrido este plazo, la rebaja pasa al 20% en los mismos productos -más los forfaits de toda la temporada- hasta el 10 de octubre.

Además de la reducción de precio, la campaña presenta otras ventajas como el esquí nocturno gratuito o descuentos del 10% en alquiler de material y taquillas guardaesquís, del 50% de descuento en el aparcamiento en fechas concretas o del 10% en actividades de Mirlo Blanco y Borreguiles. La estación también mantiene la opción de acumular días no consumidos de forfaits de larga duración para la temporada siguiente, siempre que se adquiera un pase de igual o mayor duración.

Con el periodo de venta anticipada de forfait, Sierra Nevada ha destacado que «entra formalmente en la pretemporada» de la campaña invernal 2025/26 en la que la estación de esquí está aplicando una inversión de cerca de 19 millones de euros en todos los sectores del complejo invernal.

Además, la Junta de Andalucía ha subrayado que ha avanzado en la «mejora integral y paisajística« de la carretera de acceso a Sierra Nevada, la A-395, con una inversión de más de 22 millones de euros. Las obras, que se licitaron el pasado mes de mayo, harán frente a los deslizamientos de ladera que históricamente sufre la carretera.