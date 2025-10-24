Suscríbete a
Un preso con antecedentes psiquiátricos rompe la nariz a un funcionario de la cárcel de Albolote

La agresión tuvo lugar cuando el individuo estaba esperando su traslado al centro penitenciario de Sevilla

Fachada principal del centro penitenciario de Allbolote
Fachada principal del centro penitenciario de Allbolote EFE

S.I.

Un preso procedente del centro psiquiátrico de Alicante agredió este pasado jueves a un funcionario de la prisión de Albolote (Granada) al que propinó diversos puñetazos en el rostro rompiéndole el tabique nasal, según ha denunciado CSIF, que ha urgido medidas de refuerzo ... para salvaguardar la seguridad de los funcionarios de prisiones.

