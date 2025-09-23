El Gobierno contradice a jueces y fiscales y dice que no ha habido «situaciones de riesgo» por los fallos de las pulseras altimaltrato

Lo alertaron varias fiscalías provinciales, entre ellas la de Granada; lo advirtió también el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada; la Audiencia Provincial de Sevilla ha dicho que no era posible que el Gobierno lo desconociera; pero pese a todo eso, ... el delegado del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, se ha desentendido este martes 23 de septiembre de las deficiencias detectadas en las pulseras telemáticas y de sus consecuencias.

En Granada, donde junto a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha colocado la primera piedra de una promoción de viviendas protegidas, Fernández ha dicho que en Andalucía «no hemos tenido constancia de que en ningún momento hubiera una situación de riesgo de ninguna de las mujeres que está dentro del sistema Viogen, vinculado al mal funcionamiento de las pulseras».

Fernández sí ha admitido que que «la migración de unas empresas a otras» pudo provocar en algún momento «un problema que desde el punto de vista técnico no estuviera el cien por cien resuelto«, pero ha insistido en que »no ha habido una situación de riesgo para ninguna de las mujeres que están dentro del sistema de protección«.

Además, ha subrayado que las pulseras «se han mejorado sustancialmente» respecto a cuando empezaron a ser implantadas .«Todo se va mejorando y se va a seguir mejorando, eso está haciendo que cada vez sean muchísimo más eficaces, que den menos errores o fallos y que por lo tanto tengamos esa medida de seguridad que le corresponde implantar siempre a la autoridad judicial«.

«Pediría por favor que no aprovechemos una situación que se ha solventado, porque está totalmente garantizada en este momento la seguridad de las mujeres con un sistema integral, que no sólo tiene las pulseras sino a agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local«, ha añadido el delegado del Gobierno central, que lejos de asumir errores ha criticado a la Junta, .

En ese sentido le ha recordado a su presidente, Juanma Moreno, que la administración andaluza «sigue manteniendo el teléfono de violencia intrafamiliar, algo que confunde, que es ambiguo y que por lo tanto no determina a las claras, como venimos diciendo de manera contundente, que existe una violencia, que es la violencia machista, que es la violencia de género, que es aquella que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres«.

No obstante, después se ha mostrado conciliador y ha pedido a todas las administraciones e instituciones implicadas, incluida naturalmente el Gobierno, que «unamos esfuerzos y fuerzas, para luchar denoadadamente, para evitar que haya ninguna situación de riesgo y acabar definitivamente con la violencia machista«.