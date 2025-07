Guillermo Ortega: «El caso Juana Rivas ha vivido otro espectáculo mediático-circense con un menor como protagonista»

Este martes 22 de julio se ha vivido en Granada un nuevo episodio del espectáculo mediático-circense en el que se ha convertido el culebrón de Juana Rivas, la granadina enfrentada en un litigio eterno con su exmarido, el italiano Francesco Arcuri, un ... enfrentamiento que se prolonga desde 2009 y que por desgracia tiene también como protagonistas a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad.

Este chico se llama Daniel, tiene 11 años y hoy ha sido llevado por su madre al Punto de Entrega Familiar de la Junta de Andalucía en Granada. Juana Rivas podría haber aparcado justo en la puerta, pero el coche la ha dejado a unos cincuenta metros y, junto a familiares y su asesora legal, Paqui Granados, ha hecho el recorrido andando, entre lágrimas.

Se tiene que despedir de su hijo y se entiende su dolor, pero el espectáculo se podía haber evitado, por ejemplo evitando que trascendiera el lugar acordado para la entrega. Tampoco era necesario que instaran al niño a que dijera: «No quiero volver a Italia, papá me va a matar».

En todos estos años de sobreexposición mediática también ha entrado en juego la política. Al menos dos ministras se han pronunciado en los últimos días sobre la cuestión y ambas se han referido a Arcuri como «maltratador«. Es cierto que le queda pendiente un juicio fijado en Italia para el 18 de septiembre, por presuntos malos tratos, pero todas las denuncias que Rivas ha interpuesto contra él hasta ahora han quedado en agua de borrajas.

Sin embargo, la granadina sí que fue condenada en 2017 por no entregar a sus hijos cuando la Justicia se lo ordenó. Fue encarcelada y posteriormente indultada parcialmente por el Gobierno. No tanto como antes, pero sigue teniendo el favor de bastantes ciudadanos, que han reunido 50.000 firmas para impedir la marcha del niño.

Francesco Arcuri tiene reconocida judicialmente la custodia del menor. Ni la Audiencia Provincial de Granada ni el Tribunal Constitucional han impedido que se cumpla la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari que se la dio y que fijó día, fecha y hora para el regreso del menor a la isla de Sicilia.

Pese a todo, Juana Rivas se presenta como víctima. Aunque, pese a lo dicho, es deseable que sólo haya quedado en un susto la crisis de ansiedad que ha sufrido esta mañana en el punto de encuentro y por la que se ha requerido la presencia de una ambulancia para que saliera de allí.

La jornada, por lo demás, ha tenido un giro inesperado. Poco después de las tres de la tarde, un juzgado de Granada ha decido, tras consultar a los técnicos del punto de encuentro, que Daniel no está listo para irse aún. Es una circunstancia relativamente habitual, pero en su caso más comprensible aún. Tanto revuelo he ha tenido que pasar factura. Se ha fijado una nueva cita para este viernes, con el compromiso de no desvelar cuándo ni dónde. Se podría haber empezado por ahí.