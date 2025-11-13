Suscríbete a
Hospitalizados dos octogenarios tras el incendio de su vivienda en Granada

El fuego se originó minutos antes de las 3 de la madrugada, en una vivienda del municipio granadino de Caniles

Hospital de Baza (Granada)
S.A.

Sevilla

Una mujer de 78 años y un hombre de 83 han necesitado traslado hospitalario tras resultar afectados por inhalación de humo en el incendio registrado en la madrugada de este jueves 13 de noviembre, en una vivienda del municipio granadino de Caniles.

Según informa ... el 112, el fuego se declaró en una habitación de la casa ubicada en la pedanía de El Francés, en el municipio de Caniles. Un aviso del Servicio de Asistencia recibido minutos antes de las 03.00 horas alertaba de un fuego originado en la cama. Acto seguido, se activó de inmediato a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Guardia Civil y Policía Local.

