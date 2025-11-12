Suscríbete a
ABC Premium

Una mujer muere y un hombre resulta herido al volcar un vehículo en un pueblo de Granada

El suceso se ha producido en Albondón, un pueblo de la comarca de La Contraviesa próximo a la Alpujarra, y la accidentada ha perdido la vida casi de inmediato

Muere un hombre de 84 años al caer con su coche a un barranco en un pueblo de Granada

La Guardia Civil ha intervenido en el accidente pero no ha podido salvar la vida de la mujer
La Guardia Civil ha intervenido en el accidente pero no ha podido salvar la vida de la mujer antonio l. juárez
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer ha perdido la vida y un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este miércoles 12 de noviembre en Albondón, un municipio de Granada de la comarca de La Contraviesa, próximo a ... la Costa Tropical y hay censadas algo más de 700 personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app