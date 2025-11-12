Una mujer muere y un hombre resulta herido al volcar un vehículo en un pueblo de Granada

Una mujer ha perdido la vida y un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este miércoles 12 de noviembre en Albondón, un municipio de Granada de la comarca de La Contraviesa, próximo a ... la Costa Tropical y hay censadas algo más de 700 personas.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, sobre las 14.45 horas se ha recibido un aviso en el que se pedía ayuda para un hombre y una mujer que habían caído por un barranco con un turismo a la altura del kilómetro 4 de la carretera GR-6202, que conecta la Contraviesa con la Alpujarra.

La sala coordinadora de emergencias ha dado aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Cádiar y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los sanitarios desplazados al lugar de los hechos únicamente han podido certificar el fallecimiento de una mujer, de la que no han trascendido más datos, como consecuencia del siniestro. Los bomberos han rescatado del turismo a la víctima mortal y la han ascendido con una camilla nido por el terraplén, de unos 40 metros de altura.

El otro ocupante del vehículo accidentado, un varón del que no ha trascendido por el momento la edad, ha resultado también herido en el accidente y ha sido evacuado por los servicios médicos al centro de salud de Cádiar, el más cercano al lugar del trágico suceso.