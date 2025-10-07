Granada reserva más de un millón para apoyar la capitalidad cultural europea antes de saber si pasará la primera criba

Granada va a por todas en su apuesta por ser capital cultural europea en 2031. Aunque la primera criba para eliminar a algunas de las once candidatas será el 28 de diciembre de 2025, el Consorcio Granada Ciudad Europea de la Cultura 2031 ha ... aprobado este martes 7 de octubre el presupuesto para 2026, que supera el millón de euros.

Eso demuestra el optimismo con el que ese consorcio, liderado por instituciones públicas como el ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial, pero apoyado también por entidades públicas y privadas que se han sumado sin dudarlo a la causa, dan al proyecto que será presentado a finales de este ejercicio.

La Junta General Extraordinaria celebrada hoy ha tenido como puntos fundamentales la aprobación del presupuesto y también la designación de la nueva directora gerente del consorcio. Se trata de Pilar Tassara, una mujer con una dilatada trayectoria en este campo que, desde el año 2002, trabaja en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ha gestionado numerosos proyectos de cooperación cultural internacional.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha contribuido al ambiente optimista al significar que Granada «continúa avanzando con firmeza en el mejor proyecto de capital europea de la cultura posible y apostando por un modelo de consorcio que garantiza liderazgo, innovación, experiencia, transparencia y solvencia en la gestión».

El nuevo modelo de gestión, ha añadido, queda «fortalecido» tras la incorporación de la Diputación Provincial, que aporta medio millón de euros al presupuesto. «Pasamos de las palabras a los hechos y nos sumamos al consorcio de manera firme y decidida», ha indicado su presidente, Francis Rodríguez.

Sobre la elección de Pilar Tassara, Carazo ha puesto el énfasis en que «aporta la profesionalidad y la visión internacional que necesitamos en este proyecto. Estamos convencidos de que, con ella, Granada tiene al frente a una gestora cultural con experiencia contrastada en proyectos de gran envergadura que sabrá darle a nuestra candidatura el salto que necesita de la mano siempre de todos los entes que participan en ella».

El presupuesto para 2026 cuenta con partida inicial de ingresos fijados en los estatutos para las aportaciones fundacionales -tanto de los distintos entes consorciados como de la Fundación Unicaja- que se verán completados por las aportaciones de las instituciones y entidades y fundaciones privadas que se puedan ir incorporando para todas aquellas inversiones derivadas de la organización de actividades culturales y promoción de la candidatura, así como las aportaciones en especie de la Universidad de Granada y la Cámara de Comercio. Contará además de las aportaciones fijadas en los estatutos, con la aportación extraordinaria del Ayuntamiento de 600.000 euros y la ya mencionada de 500.000 de la Diputación.