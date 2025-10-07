Granada reserva más de un millón para apoyar la capitalidad cultural europea antes de saber si pasará la primera criba

Suscríbete a
El consorcio que auspicia la candidatura, con aportaciones públicas y privadas, aprueba el presupuesto de 2026 y nombra a Pilar Tassara como nueva gerente

Granada consigue el pleno al 174: todos los pueblos de la provincia apoyan la capitalidad cultural europea en 2031

Foto de familia tras la reunión del consorcio y, a la izquierda, Pilar Tassara, su nueva directora
Guillermo Ortega

Granada

Granada va a por todas en su apuesta por ser capital cultural europea en 2031. Aunque la primera criba para eliminar a algunas de las once candidatas será el 28 de diciembre de 2025, el Consorcio Granada Ciudad Europea de la Cultura 2031 ha ... aprobado este martes 7 de octubre el presupuesto para 2026, que supera el millón de euros.

