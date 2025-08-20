Dos detenidos por provocar un incendio por negligencia en la granadina Sierra de Parapanda

Las autoridades están hartas de recordar que en el monte toda precaución es poca y que una negligencia puede causar una desgracia. Ahora que los incendios proliferan en España, por desgracia, la Guardia Civil ha informado de que ha detenido y puesto a disposición judicial a dos hombres como presuntos autores de un delito de incendio forestal en la Sierra de Parapanda, en el término municipal de Íllora, dentro de la provincia de Granada.

Los dos hombres, de 35 y 40 años, se encontraban de acampada en ese paraje cuando, a pesar de encontrarse en la época de riesgo extremo de incendios forestales, encendieron una fogata y el fuego se propagó afectando principalmente al monte bajo y zona de pinos y encinas. En un primer momento intentaron apagar el fuego por sus propios medios, sin conseguirlo. En el intento, uno de ellos resultó con lesiones leves y tuvo que ser atendido en el centro de salud de Íllora.

La Guardia Civil envió inmediatamente a la zona la patrulla de Seguridad Ciudadana de la localidad cercana de Algarinejo y una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza. En las labores de extinción de dicho incendio participaron bomberos de Granada y agentes del Infoca.

Se movilizó también a la Guardia Civil, a los agentes de Medio Ambiente, de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, Policía Local de Íllora y Protección Civil de la misma localidad, todos ellos con el objetivo común de apagar el fuego evitando que se propagase por el monte, dada la época de riesgo extremo en la que sucedió.

Una vez extinguido el fuego, que quemó algo más de dos hectáreas de monte bajo, pinares y encinares, la brigada de investigación de incendios forestales de la Junta de Andalucía junto a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, iniciaron la investigación para tratar de aclarar las causas de inicio. Las pesquisas les llevaron a determinar que el fuego se había originado por la presunta negligencia en el uso de fuego durante la acampada de los investigados.

La Guardia Civil ha aprovechado la circunstancia para recordar que durante la temporada estival se han de extremar las precauciones para prevenir incendios y está prohibida la quema de vegetación natural y residuos agrícolas y forestales. Igualmente está prohibido el uso de fuego para la preparación de comida tanto en zonas de acampada como en zonas recreativas, aunque se encuentren acondicionadas para ello.