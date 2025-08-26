Suscríbete a
educación

Las aulas de Andalucía pierden 18.000 alumnos cada curso escolar

Desarrollo Educativo destina más recursos a alumnos especiales gracias al dinero que no gasta ya en la formación al uso

Rafael Aguilar: «La caída de alumnos: ¿problema o solución?»

Tres niñas se dirigen a clase en un barrio de Córdoba en septiembre del año 2023
Rafael Aguilar

Con el mes de agosto encarando su semana final, la prioridad para muchos ciudadanos no es ya tanto apurar lo que les queda de vacaciones como organizar la reincorporación al día a día laboral y académico.

Las grandes superficies de compras ya han quitado ... de la primera línea de las ofertas los bañadores y las neveras para la playa, y donde había sombrillas y pamelas lucen ahora cuadernos, bolígrafos, uniformes libros de texto. Porque, sí, a los profesores se les acaban las vacaciones este próximo domingo y el inicio del curso está a la vuelta de la esquina —el 10 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria y el 15 para Secundaria y Bachillerato—.

