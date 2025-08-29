El Gobierno condonará 85.000 millones de la deuda de todas las comunidades autónomas

El Gobierno llevará al consejo de ministros del próximo martes una iniciativa para condonar 85.000 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este viernes ha acudido a la Zona Franca de Sevilla para realizar una vista a la empresa GRT Towers donde ha recalcado que Andalucía será la comunidad más beneficiada de esa condonación.

Durante su atención a los medios, la vicepresidenta y candidata del PSOE a a la Junta de Andalucía ha recalcado la importancia de esa medida que, según ha dicho, supone también un beneficio para Andalucía que será «la comunidad que más se beneficie».

En este sentido Montero, que ha hecho un repaso de varios temas de actualidad, ha aprovechado para acusar al presidente andaluz de mentir sobre los agravios a Andalucía. «Ahí también mintió el señor Moreno Bonilla, dijo que se iba a condonar en mayor medida la deuda de Cataluña y que Andalucía se le iban a dar migajas. Se demostró que eso es mentira, que por supuesto defendemos siempre que haya un trato equitativo en todos los territorios y es Andalucía la que más se beneficia de la condonación de la deuda«, ha dicho la vicepresidenta insistiendo en que el presidente también dijo que aceptaría si la cifra estaba en torno a los 16.000 o 17.000 millones de euros la aceptaría. Y, según Montero, la condonación estará por encima de esa cantidad "pero el presidente la sigue rechazando".

Montero ha insistido en que Juanma Moreno, que lleva meses solicitando un nuevo modelo de financiación autonómica, ya «no tiene argumentos para renunciar a esa condonación de la deuda» y le ha acusado de seguir únicamente el criterio de Génova (en referencia la sede del PP) y de «ser más genovés que andaluz».

«Espero que recapacite una vez que se apruebe esta ley y estoy casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma, también Andalucía, vaya a rechazar que se condone esa deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro», ha dicho.

Montero considera que el PP «no tiene modelo de financiación» y que dice en Andalucía «lo contrario de lo que dice en Galicia o Madrid» y ha recordado que el presidente Moreno Bonilla trasladó hace unos meses que iba a hacer un frente común en relación con la financiación y «todavía no ha sumado comunidades autónomas a ninguna propuesta porque no ha presentado una propuesta que pueda convencer a otros territorios de la bondad de un modelo de financiación que permita que todas las comunidades autónomas reciban un mayor volumen de recursos».

Montero ha recalcado que «es falso el cupo catalán» que pregona Moreno Bonilla y que Andalucía «está recibiendo los mayores recursos que ha tenido nunca en su historia». Porque, según ha dicho, en los años que lleva gobernando Pedro Sánchez y que ella es ministra de Hacienda, Andalucía ha recibido por término medio 8.500 millones de euros más cada año, más de los que recibía en la época en la que gobernaba el Partido Popular. «Nunca tuvo Andalucía un mayor volumen de recursos y nunca tuvo Andalucía un mayor deterioro de la sanidad pública, de la educación pública y de la dependencia», ha insistido acusando a la Junta de Andalucía de desmantelar la sanidad pública a costa del beneficio de la privada.

Según la vicepresidenta, Juanma Moreno «utiliza ese debate» para confrontar con el Gobierno de España. «Es mentira que haya un cupo catalán, es mentira que haya un trato privilegiado hacia otras comunidades autónomas», ha insistido.