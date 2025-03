La fractura del PSOE andaluz se extiende por las provincias

No se puede entender el debate en torno al futuro de la secretaría general del PSOE-A sin tener en cuenta el proceso que viene a continuación en el calendario: la elección de los secretarios provinciales. Todos conformaron sus equipos y puestos en los congresos ... de 2021 tras las primarias que auparon a Juan Espadas. Ahora esos equilibrios internos se están resquebrajando en muchas provincias. La mayor parte de los cargos aguardan qué paso dé Ferraz. Si Juan Espadas se enfrenta a una candidatura de las corrientes críticas hay silencios que se tornarán a su favor. Pero si viene una candidatura avalada por Ferraz, la situación cambiará por completo.

El futuro de muchas direcciones provinciales está supeditado a lo que ocurra en el congreso regional, al igual que los equilibrios territoriales internos. Por eso, son muchos los dirigentes que aguardan a los próximos movimientos de Ferraz y al alcance que tiene el sector crítico en sus provincias para marcar sus posiciones.

«El congreso regional no puede ir de que ganan unas provincias y pierden otras. O ganamos todos o perdemos todos» resumía un dirigente provincial durante el último congreso federal de Sevilla.

Sevilla

Es la agrupación más grande y con más poder. A ella pertenecen María Jesús Montero, Juan Espadas, Susana Díaz o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Aunque hay muchas sensibilidades, su secretario provincial y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha mantenido equilibrios internos y ha frenado que se conforme ningún sector crítico a su gestión de forma que de momento no está en riesgo su continuidad. Se mantiene como el mayor apoyo a Juan Espadas aunque en caso de primarias no habría un bloque homogéneo de voto en la provincia. Si el nuevo secretario general viene de Jaén, a través de la operación de incorporar a Juan Francisco Serrano su peso a nivel regional saldrá debilitado.

Jaén

La agrupación de Jaén presume de ir siempre como un bloque a los congresos. Su secretario general y presidente de la Diputación Provincial Paco Reyes ha ido ganando poder en los últimos años sobre todo porque otras agrupaciones se han ido debilitando. Ha sido durante años un apoyo firme de Juan Espadas.

En estos momentos, la federación tiene al secretario de Organización (Jacinto Viedma) y a la portavoz parlamentaria (Ángeles Férriz). Su prudencia en los últimos meses está marcada por la posibilidad de que Ferraz se incline por lanzar a Juan Francisco Serrano que le daría por primera vez el control andaluz y que contaría con su apoyo.

Málaga

El PSOE de Málaga irá al congreso de Armilla mirando a su propia casa. La Ejecutiva provincial ha sido uno de los grandes sustentos de Juan Espadas, defendiendo públicamente siempre al secretario general, hasta el congreso federal de Sevilla. Se esperaba un respaldo al líder en Andalucía, pero la ambigüedad de Pedro Sánchez, sin apoyar con rotundidad Espadas puso sonrisas nerviosas y miradas de reojo. Daniel Pérez tiene que mover bien sus cartas, ocultar sus ases y sacar sus manos en el momento en el que le permitan ser confirmados. De momento, declara su «respeto absoluto» a las voces críticas y sobre el congreso se limita a decir que hay que seguir los trámites hasta llegar a Armilla. Ya no se moja como antes de viajar a Sevilla.

Y es que necesita saber moverse en el filo de la navaja para poder sobrevivir, ya que no tiene el aval de la urnas. Málaga es la provincia donde el PP sustenta su poder. Tiene 39 mayorías absolutas y gobierna los principales municipios. La Costa del Sol es azul de Nerja a Manilva. Además, las gestoras han aparecido en varios municipios. Algo a los que no está acostumbrado un partido con calado en en los ámbitos más rurales. Y a eso se añade que en tres municipios ediles con las siglas del PSOE han contravenido la política de pactos de Ferraz y se han aliado con el PP. Los expedientes abiertos no liman el mensaje de cierto descontrol de los suyos de cara a la Ejecutiva Federal.

Ahí, el pasado congreso en Sevilla, Pedro Sánchez tiró de quien siempre estuvo a su lado. Fuentes provinciales del PSOE de arrogan el nombramiento de Jorge Gallardo en el Ejecutiva Federal como alguien a quien Santos Cerdán y Pedro Sánchez no iban a decir que no, además de un tanto a favor con el guiño al sanchismo histórico. Habrá que ver si eso es así. Lo cierto es que Gallardo, alcalde de Cártama, tiene la confianza del presidente del Gobierno.

Para eso está la memoria. Cuando Pedro Sánchez era un mero aspirante contra el oficialismo y el partido cavó trincheras entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, en Andalucía, uno de los pocos apoyos sólidos, capaz de reunir una multitud de alabanza a Sánchez fue Gallardo. Llegó en aquella vuelta a España, durmió en Torremolinos y Gallardo lo acogió en su pueblo (20.000 habitantes) para hacer un mitin ante sus creyentes. Fue su principal apoyo. Cártama era una especie de aldea gala de resistencia en territorio susanista. Y Sánchez venció. Gallardo pasó a revalorizarse y con el tiempo ganó peso. Ahora mismo, es el alcalde con más peso de población del PSOE en la provincia. Una voz siempre escuchada y, cuando Sánchez, ha estado en Málaga, un compañero al que dar un abrazo en los mítines fue del escenario.

Eso sin descartar que haya un lista de críticos. El propio Daniel Pérez asume que la habrá. «Siempre la ha habido. No es algo extraño», aseguró a ABC. Habrá que ver si cuajan esta vez las estrategias en su contra, si sigue teniendo el beneplácito de Ferraz como cuando José Luis Ábalos, siendo secretario de Organización, apostó por él y no por el histórico José Luis Ruiz Espejo. Más si Espadas no sale reelegido.

Huelva

El PSOE de Huelva está dividido desde el último congreso provincial. La secretaria general, María Eugenia Limón y afín a Espadas, ganó las primarias con el respaldo de poco más del 52% del voto de la militancia; lo que evidenció la fractura interna que hay en los socialistas onubenses. Una situación que además se agravó tras las últimas elecciones municipales, cuando el partido se dejó buena parte del poder territorial en Huelva. Hay que recordar que en 2023, el entonces alcalde popular de Aljaraque, David Toscano, hacía historia al ser nombrado presidente de la Diputación Provincial. Se convertía en el primer presidente no socialista que tiene la institución en sus más de 40 años de historia y el símbolo de la caída de los socialistas.

La posibilidad de que Juan Espadas continúe al frente de la dirección regional del partido no ha hecho más que agravar esta división interna en la que los críticos son un grupo menos minoritario de lo que la oficialidad del aparato quiere trasladar. En ese contexto no es de extrañar que veteranos socialistas como el regidor de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, se haya posicionado abiertamente sobre la idoneidad de que el exalcalde de Sevilla dé un paso al lado y permita una renovación. Beltrán pedía esta semana un relevo pacífico y sin traumas. «No queremos un paso atrás, ni retirarse, sino un paso al lado, no nos sobra nadie». Aunque el tono es conciliador, el mensaje es claro y directo para que el secretario general del PSOE-A no opte a la reelección. Beltrán tiene un peso importante dentro de la organización a nivel provincial, no en vano iba en el número 2 de la lista de delegados por Huelva al congreso federal celebrado en Sevilla.

Esas declaraciones no han sido refrendadas por la dirección socialista en Huelva, pero tampoco ha sido desautorizado. El presidente del PSOE de Huelva capital, Gabriel Cruz, no se mojaba cuando fue preguntado por los periodistas tras el posicionamiento público de su compañero Antonio Beltrán. Apoyar o no a Juan Espadas es alinearse a un bando u otro en el congreso provincial que se celebre en 2025 y que se presenta muy disputado.

Granada

Tras el congreso regional del PSOE llegará el provincial de Granada, en una fecha aún no precisada pero en cualquier caso antes del 30 de junio de 2025. Se sabe que José Entrena, actual secretario general, no repetirá en el cargo –de hecho, su actividad ha decrecido bastante en los últimos meses- y la incógnita es saber quién puede sucederle.

Nombres en las quinielas no faltan, pero tampoco hay nadie que se haya postulado con claridad. Y no lo hará, salvo sorpresa, hasta observar lo que una fuente socialista autorizada define como «señales». Para decirlo de otra forma: hasta que se sepa si Juan Espadas sigue o no como secretario regional.

En Granada no hay corrientes claras. «Es un lugar donde el partido está en desestructuración y las fidelidades son frágiles», apunta la misma fuente, que especifica que, por eso mismo, no es probable que nadie se mueva antes de la cuenta.

Paco Cuenca, que fue alcalde de Granada en dos ocasiones, es uno de esos nombres que han salido a la palestra, como también los de Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía; Olga Manzano, vicesecretaria general y parlamentaria; el senador Alejandro Zubeldía; oel diputado nacional José Antonio Rodríguez Salas.

Almería

Desde 2021 Juan Antonio Lorenzo es el secretario provincial del PSOE de Almería. Un cargo que logró con el apoyo del 51% de los votantes de las más de 80 agrupaciones de la provincia. Por el momento, como dice la expresión «las aguas están tranquilas», no se esperan voces discordantes. Uno de los que fue su contrincante en estas elecciones internas, el secretario general de la agrupación socialista de la capital, Indalecio Gutiérrez, se ha incorporado al Comité Federal Nacional hace unos días.

Lorenzo ha celebrado este nombramiento y también el de la almeriense Anabel Mateos como Secretaria de Municipios del Litoral en la renovada Ejecutiva de los socialistas. Casada con Antonio Hernando, secretario de Estado de Comunicaciones, uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez con quién ha trabajado durante años como adjunto al Gabinete de Presidencia.

Recientemente, Juan Antonio Lorenzo ha mostrado el apoyo de la dirección provincial almeriense a la candidatura de Juan Espadas a la Secretaría General del PSOE-A. El líder de los socialistas almerienses ha asegurado que va a pedir «que sea el partido en su totalidad» quien avale la candidatura del actual secretario general de los socialistas andaluces y, con esa unión, que Almería «esté dando fuerza a Andalucía».

La única voz conocida que ha discrepado sobre estas declaraciones ha sido la del militante socialista de Carboneras Ramón Soto, que a su vez fue secretario general de las Juventudes Socialistas en la provincia y coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud. A través de sus redes sociales se muestra a favor de la plataforma 'Bases Andaluzas Socialistas' que piden la renovación del dirigente socialista a nivel andaluz.

«En el Partido Socialista ya no imponen los dirigentes a otros dirigentes, ahora es la militancia la que elige (un militante, un voto), y es una falta de respeto muy grande a la democracia de nuestro partido salir haciendo una afirmación que, en cualquier caso, es la militancia la que tendrá que decidir en su momento», publicó en referencia a las afirmaciones de su secretario provincial.

En su alegato, contrario a las declaraciones de Lorenzo Cazorla, este militante expresó que «lo que se quiere es un cambio en Andalucía y en Almería, un cambio que no hable en nombre de todos y todas sin ni siquiera habernos escuchado antes en donde corresponde, en las urnas». Habrá que esperar a que se pongan en marcha los procesos para conocer si realmente hay alguna escisión que rompa la unidad que durante los últimos tres años impera en el socialismo almeriense.

Córdoba

La secretaría provincial de Córdoba Rafaela Crespín es una de las que tiene su liderazgo más amenazado por los movimientos críticos y especialmente del entorno de Susana Díaz. De ahí que su posición se haya matizado en varias ocasiones y que, sin romper con Juan Espadas, haya mostrado abiertamente dudas sobre su futuro y haya evitado un posicionamiento claro. El movimiento crítico podría si no volverse contra ella en su congreso. Un nombre a tener en cuenta en el futuro es el de Rafael Llamas, alcalde de Montilla, próximo a la dirección regional.

Cádiz

La elección de Juan Carlos Ruiz Boix fue fruto de un acuerdo de última hora en una estructura siempre dividida. Su movimiento abierto contra Espadas hay que entenderlo en clave interna y de reacción a un sector crítico del que forman parte los alcaldes de Rota, Chiclana o los diputados Irene García y Rafael Márquez. Si Espadas se mantiene le será difícil revalidar el cargo y el sector crítico podrá hacerle frente en un proceso interno.