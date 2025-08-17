Suscríbete a
Esperando a Sánchez y evitando a Vox

El presidente andaluz mantiene abierta la opción de un adelanto electoral si se anticipan los comicios generales, pero no necesariamente haciéndolas coincidir; algunos ya contemplan dejar cierto margen

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, juntos en un acto del PP en Málaga este mes de junio
Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, juntos en un acto del PP en Málaga este mes de junio EFE
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Encara Juanma Moreno la vuelta política del verano con un ojo en San Telmo y otro en La Moncloa. No como aspiración, de momento, pero sí en papel de vigilancia. Esta premisa es constante, pero en los últimos tiempos se ha agudizado por motivos ... más que obvios, el tremendo desgaste de un gabinete central que no es capaz ni de encajar unos presupuestos. Desde hace semanas, el propio presidente de la Junta de Andalucía y sus colaboradores y consejeros más cercanos deslizan la posibilidad de un adelanto electoral autonómico si el socialista Pedro Sánchez mueve ficha antes de tiempo. Cosa que el responsable del Ejecutivo central descartó pero, ya se sabe, su palabra vale lo que vale. Cambios de opinión, dice él... Eso sí, algunos en el entorno de Moreno dejan ya caer también que no tendría por qué ser una coincidencia exacta, como más se ha señalado últimamente, sino un calendario en paralelo: como mucho, un par de meses después de las hipotéticas generales, para aprovechar el impulso que deja una campaña nacional sin dejar que se enfríe el ambiente. Si hay batacazo del PSOE, engancharse a ese rebufo a tiempo. Ambas posibilidades están sobre la mesa.

