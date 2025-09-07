Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

Empresas del concierto que aligerará operaciones quirúrgicas de Andalucía son asiduas de la Junta desde 1998

Las 38 firmas empiezan en breve a desarrollar el acuerdo marco quirúrgico

Sanitarios en un quirófano
Sanitarios en un quirófano ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que los conciertos sanitarios son una práctica habitual en la Administración regional desde hace décadas es un hecho que solo niega quien se pone una venda en los ojos.

Esta fórmula para completar la asistencia que presta de un modo directo el conjunto ... de centros bajo el mando del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está reconocida en la Ley General de Sanidad de 1986, que faculta de un modo expreso a los operadores sanitarios públicos a contratar a firmas privadas para garantizar una asistencia de calidad a los ciudadanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app