Empresas del concierto que aligerará operaciones quirúrgicas de Andalucía son asiduas de la Junta desde 1998

Que los conciertos sanitarios son una práctica habitual en la Administración regional desde hace décadas es un hecho que solo niega quien se pone una venda en los ojos.

Esta fórmula para completar la asistencia que presta de un modo directo el conjunto ... de centros bajo el mando del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está reconocida en la Ley General de Sanidad de 1986, que faculta de un modo expreso a los operadores sanitarios públicos a contratar a firmas privadas para garantizar una asistencia de calidad a los ciudadanos.

Un recurso normalizado

Aunque esta herramienta legal está a disposición de la Junta desde hace ya casi tres décadas, el recurso frecuente y normalizado a ella no se produjo hasta los primeros años de este siglo, cuando la Consejería de Salud, entonces en manos del PSOE, puso en marcha el sistema de garantías de plazos para los procedimientos quirúrgicos, la realización de pruebas diagnósticas y el acceso a las consultas de especialista. La manera de conseguir ese objetivo —que determinados procedimientos se ajustaran a los tiempos reglados— hacía más necesario el empleo de las externalizaciones.

Esta forma de proceder, la de compatibilizar la actividad propia con la privada, está más que asentada en Andalucía, como en muchas otras comunidades autónomas.

Hay un dato que es ilustrativo en este sentido: algunas de las 38 empresas que han sido beneficiarias del acuerdo marco contra las listas de espera quirúrgica que se desarrollará en los próximos cuatro años, y que avanzó ABC en su edición del pasado 21 de agosto, llevan trabajando para el Servicio Andaluz de Salud desde al menos 1998, de acuerdo a la información interna del organismo que tiene su sede principal en la avenida de la Constitución de Sevilla.

Noticia Relacionada Montero cedió servicios a clínicas privadas desde la Junta de Andalucía por 484 millones en solo tres meses Rafael Aguilar «Los conciertos mejoran la eficiencia y la respuesta de la salud», sostuvo en el Parlamento andaluz en 2010

A la convocatoria de la licitación del macro contrato del SAS se presentaron 53 empresas y las citadas 38 fueron finalmente admitidas para ponerlo en pie. En los días que quedan para que arranque el acuerdo marco, previsto para este mismo septiembre, el Servicio Andaluz de Salud mantiene activos los expedientes negociados sin publicidad a los que la institución recurrió hace meses a la espera de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolviera sobre las alegaciones al macro contrato —el 71 por ciento de los recursos han sido rechazados—.

La idea de la Consejería de Salud y Consumo es volcar la potencia de este macro contrato en las especialidades que arrastran más demora y que no tienen una complejidad avanzada; se trata, por ejemplo, de operaciones traumatológicas como las de hernia, de rótula o de cadera, además de las mama posteriores a los tratamientos relacionados con las patologías oncológicas.