Desvían más de una decena de vuelos del aeropuerto de Sevilla por la niebla

Sevilla se ha despertado este sábado 6 de diciembre, día de la Constitución Española, sin ver con claridad. La espesa niebla que se ha extendido por la ciudad ha reducido considerablemente la visibilidad, lo que ha provocado desvíos y retrasos en el aeropuerto ... de San Pablo.

En concreto, un total de catorce vuelos con llegada en Sevilla se han visto afectados hasta las 11.30 horas, forzados a redirigirse para aterrizar en el aeropuerto de Málaga (uno de ellos en el de Faro), mientras que varios más están sufriendo retrasos por las condiciones atmosféricas.

Desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) confirman a este periódico que los vuelos procedentes de Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Tenerife Sur, Ibiza, Lisboa, Edimburgo, Londres, Birmingham, Trieste, Treviso, Amsterdam y Bérgamo han tenido que aterrizar en el aeropuerto malagueño por la escasa visibilidad de la capital hispalense. Otro avión que había despegado en Oporto ha acabado en Faro por la misma razón.

Por el contrario, los vuelos que conectan Sevilla con Oviedo, Lanzarote, Estambul y Nápoles ya operan con normalidad, por lo que, poco a poco, la circulación del aeropuerto de Sevilla va restableciéndose a pesar de que, por el momento, la niebla sigue muy densa.

Noticia Relacionada La densa niebla en Andalucía obliga a desviar casi una veintena de vuelos a Málaga José María Aguilera El aeropuerto de San Pablo de Sevilla es el más afectado aunque también hay incidencias en Jerez y Granada-Jaén

El fútbol también se ha visto afectado por la niebla, ya que el avión del FC Barcelona ha salido desde la ciudad condal con una hora de retraso rumbo a la capital hispalense, donde el equipo blaugrana se medirá ante el Real Betis este sábado a las 18.30 horas en La Cartuja. Parece ser que el avión aterrizará en Jerez para que los jugadores lleguen por carretera desde ahí hasta Sevilla.

La niebla irá remitiendo

Si bien no hay ningún tipo de aviso activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada, su pronóstico ya avisaba de una densa niebla en la primera mitad del día que se irá despejando conforme pasen las horas tanto en Sevilla como en otros puntos de Andalucía, como Jerez y Granada, cuyos aeropuertos también han sufrido desvíos por la bruma.