El dardo de Eva Ruiz a Juan y Medio por las tareas del hogar: «Y si te gusta, ¿por qué no lo haces?»

En las tardes de la televisión andaluza, 'La tarde, aquí y ahora' se ha consolidado como uno de los espacios televisivos más entrañables y espontáneos. Y es que, el programa no solo da voz a historias de vida, sino que también regala momentos de humor que conectan directamente con el público.

Este miércoles, el plató volvió a llenarse de risas con una conversación aparentemente inocente que terminó en uno de esos intercambios de dardos y complicidades tan característicos del dúo presentador: Juan y Medio y Eva Ruiz. Todo comenzó cuando uno de los invitados, un señor de lo más simpático, compartió cómo organiza su día a día.

«Las mañanas pues las dedico a la casa, a hacer las cosas de casa», explicaba el hombre con naturalidad. Eva, con una media sonrisa y el gesto alerta, no tardó en lanzarle una pregunta trampa:«¿Las cosas? ¿Todas las cosas? ¿Incluso planchar?»

El señor, tras una breve pausa que delató su respuesta, reconoció entre risas: «Sí, todas... bueno, todas no… esa no», refiriéndose a la plancha, claro. «¡Eh, te pillé! Mira que yo no lo iba a sacar hoy», reaccionó Eva con su habitual desparpajo, provocando la carcajada general del público y del propio Juan.

«No me gusta», terminó admitiendo el invitado, casi resignado. Fue entonces cuando Eva, con mirada cómplice, lanzó la gran cuestión: «¿A quién le gusta planchar, a ver?»

Y ahí entró en escena Juan y Medio, levantando la mano con gesto serio pero sonrisa traviesa. «¿A ti te gusta? ¿Y por qué no lo haces?», lo pinchó Eva, sabiendo perfectamente que estaba abriendo la puerta a una réplica.

Juan no se achantó: «¿Y a ti quién te ha dicho que no lo hago?», respondió con picardía, dejando el plató entre risas. Y para cerrar el momento con su toque maestro, remató: «Me gusta planchar… la oreja. Ha dicho 'a quién le gusta planchar', pero no ha dicho el qué».

Una vez más, Eva y Juan demostraron por qué son un tándem televisivo imbatible: ella, con sus preguntas cargadas de intención; él, con su habilidad para el humor y la respuesta rápida. Y el público, como siempre, encantado de formar parte de esa gran familia que cada tarde se reúne frente al televisor.