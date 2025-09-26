Vuelven los Bonos Consumo de Lucena: descuentos de hasta 20 euros en comercios y hostelería

Interior de una tienda de ropa en Lucena

El Ayuntamiento de Lucena pondrá en marcha el próximo 1 de octubre, a las 10.00 horas, una nueva edición de la campaña Bonos Consumo, con el objetivo de impulsar el comercio local y la hostelería de la ciudad. La iniciativa, presentada por la concejala de Fomento y Desarrollo Empresarial, María de la O Redondo, contará con una dotación de 100.000 euros y se desarrollará en dos fases durante el mes de octubre.

¿En qué consiste la campaña Bonos Consumo?

La campaña está diseñada para ofrecer descuentos directos a los consumidores en compras y consumiciones, fomentando el consumo en negocios locales. En esta edición todos los bonos tendrán un valor de 10 euros, eliminando los de 20 euros de ediciones anteriores.

En los comercios minoristas, los descuentos serán de 10 euros en compras superiores a 30 euros; y de 20 euros en compras a partir de 60 euros.

En hostelería, los descuentos serán de 10 euros en consumiciones superiores a 50 euros; y de 20 euros en consumiciones a partir de 100 euros.

Cada persona podrá descargar hasta 60 euros en bonos, con un plazo de uso de 48 horas desde la descarga.

Fechas y fases de la campaña

La campaña se desarrollará en dos fases:

-Primera fase: del 1 al 15 de octubre (50.000 euros en bonos).

-Segunda fase: del 16 al 31 de octubre (50.000 euros en bonos).

Con este calendario, el Ayuntamiento busca reforzar la actividad comercial en un periodo más tranquilo y evitar coincidencias con otras campañas de noviembre.

Cómo descargar y usar los Bonos Consumo

Los bonos estarán disponibles en la web oficial: www.bonoconsumo.lucena.es. El proceso es muy sencillo. Hay que accedee a la página y seleccionar los bonos que se desee descargar.

Una vez realizada la selección, el usuario recibirá un correo electrónico. Al pulsar el botón de descarga, se generará un archivo PDF con los bonos listos para utilizar.

Los bonos pueden canjearse en cualquiera de los establecimientos adheridos.

Establecimientos adheridos

Este año participan 91 comercios y negocios de hostelería. Los límites de canje por establecimiento son de hasta 2.000 euros por negocio en los comercio; y de hasta hasta 1.000 euros en bonos por establecimiento en el caso de la hostelería.

Para garantizar un uso adecuado, el Consistorio enviará un vídeo explicativo a los negocios el 29 de septiembre y realizará una videoconferencia el 30 de septiembre a las 13.30 horas para resolver dudas.

Más temas:

Consumo

Lucena

Negocios