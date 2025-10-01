Villafranca adjudica el barco solar que estrenará en 2026 paseos fluviales 'cero emisiones' en el Guadalquivir

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha adjudicado el contrato para el suministro y puesta en marcha de un barco solar destinado a la práctica de turismo activo en el río Guadalquivir, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). La inversión cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGeneration EU).

La adjudicación, con un importe final de 169.400 euros (IVA incluido), ha recaído en la empresa Construcciones Navales Olbap S.L., especializada en la fabricación de catamaranes. La resolución fue aprobada el pasado 29 de septiembre de 2025, y el plazo máximo de ejecución se extiende hasta el 30 de mayo de 2026.

Embarcación 100% sostenible

El futuro barco turístico será una embarcación eléctrica de 'cero emisiones' con apoyo solar, diseñada para el transporte de hasta 15 personas (12 pasajeros y 3 tripulantes). Tendrá tipología multicasco, lo que le otorga mayor estabilidad y seguridad, y contará con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Entre sus características destacan una eslora máxima de 9,5 metros y manga de 3 metros; propulsión híbrida, con motores eléctricos como sistema principal y un motor térmico de emergencia; autonomía mínima de 10 millas náuticas a velocidad de crucero de 5 nudos; y placas solares instaladas en cubierta para la recarga de baterías de servicio.

Además, según consta en el pliego de condiciones, dispondrá de espacios habilitados para aseo, ducha, estiba y zonas de sombra.

La embarcación se destinará a paseos fluviales por el Guadalquivir a su paso por Villafranca de Córdoba, con el objetivo de reforzar la oferta de turismo activo y sostenible en la comarca.

El proyecto forma parte del Eje 4 del PSTD de Villafranca de Córdoba, que incluye la dotación de nuevos equipamientos turísticos, como un centro de recepción de visitantes en el parque periurbano de Fuente Agria. Además, el contrato contempla la entrega 'llave en mano', la formación al personal municipal y una garantía mínima de tres años.

Esta iniciativa no es pionera en la provincia (aunque sí lo será en navegar el Guadalquivir). En julio de 2021 levó anclas el primer barco solar en surcar las aguas del río Bembézar. La embarcación, con plazas para 70 pasajeros con todas las comodidades y adaptado a personas con movilidad reducida, cuenta con aseos, barra, elementos multimedia y un techo solar que le da energía para poder navegar.