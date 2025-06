'Vida', el proyecto de Cruz Roja que permite a los mayores vivir en sus casas

Dolores Serrano Luque tiene 82 años, vive en la calle Escriba Lubna. Tiene numerosas dolencias a causa de la edad que desaconsejan que salga sola a la calle. Miguel González es voluntario del departamento de mayores de Cruz Roja. Comercial durante décadas de empresas ... fabricantes de ropa, se jubiló hace un par de años y, como reconoce, «no tenía intención de pasar mi tiempo en el bar jugando al dominó».

Ambos son parte, como usuaria y ayudante, del programa 'Vida' que esta institución dedica a un centenar de ancianos, la mayoría mujeres, como apoyo en labores como acompañamiento al médico o a trámites burocráticos, además de crear una red de apoyo en torno a la persona para que pueda permanecer viviendo en su domicilio sin tener que marcharse a una residencia o centro especializado.

Miguel González llega en su coche a la casa de Dolores Serrano. Su objetivo es acompañarla a realizar unas gestiones. «Yo hago la cama, ducharme ya me cuesta mucho trabajo, la Cruz Roja me ayuda sobre todo cuando tengo que ir al médico, o me traen cosas para comer». Y es que la legislación, con sus cambios sobre reparto de alimentos, ha priorizado a las familias con hijos, dejando un poco en la estacada a los mayores, situación que trata de suavizar programa como 'Vida' hasta donde pueden gracias a donaciones.

«Ayudamos a los mayores en cosas tan cotidianas que podemos no darle importancia», apunta González. Y sin embargo la tiene. Y mucha. La situación queda planteada perfectamente por la responsable del programa de mayores de Cruz Roja, María Torralbo, al describir el perfil del usuario, en este caso usuarias, pues casi todas son mujeres de entre las cien beneficiarias del programa.

Primero hay que pensar en las etapas de la ancianidad. Hay determinados escalones donde el proceso de envejecimiento se acelera muchísimo. En las mujeres, que viven, más, surgen los problemas osteoarticulares, y pierden su autonomía.

Por ello, la mayor parte también de las beneficiarias tienen entre 78 y 90 años. A su vez, se han visto desconectadas del entorno que les prestaba respaldo, bien por viudedad o porque los hijos trabajan. Es el caso de Dolores Serrano, que tiene un hijo y una hija en Córdoba, y otro en Sevilla, además de varios nietos, algunos ya en edad universitaria, pero imposibilitados por el quehacer diario para atender las necesidades de alguien que requiere ya asistencia para muchas tareas cotidianas.

Son situaciones, por tanto, que nada tienen que ver con la marginalidad, bien al contrario, proliferan a nuestro alrededor en una sociedad con una esperanza de vida cada vez mayor. «Tenemos destinados a este programa cuarenta voluntarios», precisa su responsable. Y todos ellos volcados con las actividades que, enfocadas a los mayores, no están profesionalizadas.

«El proyecto contempla también la entrega de herramientas como andadores o muletas para ayudar a la autonomía, y formación en las propias casas sobre seguridad en el domicilio, recursos sociales o diversos conocimientos técnicos, por ejemplo ahora para afrontar la ola de calor o mejorar el descanso», explica María Torralbo, que también resalta el reto de que supone para todos los implicados enfrentarse a tratamientos por cáncer o la consecuencia de las polimedicaciones.

«El rato que estás con ellas es la mejor pastilla que yo les llevo esa mañana», señala el voluntario Miguel González: «el rato de compañía es lo mejor para la salud». En ese sentido, los voluntarios hablan con vecinos, amigos o comerciantes del barrio, con el objeto de que conozcan la condición de vulnerabilidad de la usuaria y se pueda crear una red de personas cercanas que estén pendientes de ella. «Las personas mayores no sé lo que haríamos sin ellos», afirma Dolores Serrano. Su satisfacción es el mayor pago que se llevan los voluntarios.

Contra la ola de calor

Ante la subida de temperaturas, Cruz Roja ha reforzado en Córdoba su labor preventiva para proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente personas mayores, sin hogar y familias en situación de extrema necesidad. A través de su servicio de Proximidad Local, voluntarios realizan más de 600 llamadas para ofrecer consejos frente al calor, detectar posibles riesgos y activar emergencias si es necesario. La campaña «En guardia contra el calor» promueve medidas como hidratarse, usar ropa ligera y evitar comidas pesadas.

También se alerta del impacto emocional del aislamiento en mayores que viven solos durante las olas de calor. Además, la organización presta ayuda frente a la pobreza energética mediante apoyo económico, asesoramiento para el ahorro doméstico y entrega de kits de eficiencia. La Unidad de Emergencia Social recorre las calles de la capital para ofrecer alimentos, bebidas refrescantes y apoyo a personas sin hogar.