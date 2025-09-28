Pretérito Imperfecto
Turull, tururú
Cree el ladrón que todos son de su condición. El vecino de Parets del Vallès que robó al Estado para darle un golpe de 'republiqueta' independentista
Cree el ladrón que todos son de su condición. El hombre que pilotó el golpe de Estado en 2017 para declarar a Cataluña una 'republiqueta' independiente a costa de los fondos de andaluces, riojanos, extremeños o cántabros, por poner un ejemplo, ha vuelto al rancio ... manual de la vieja Convergencia i Unió. Aquél que el aseado Durán i Lleida paseaba por los titulares dominicales madrileños a cuenta del PER y esos andaluces holgazanes a los que esta burguesía tan adelantada para todo les pagaba su indolencia. Al menos aquellos hombrezuelos de Pujol -otro de la misma condición- destilaban la misma xenofobia pero con cierta discursiva y prestancia comparados con estos parásitos resucitados y sufridos revolucionarios a cuenta de la chequera pública.
Se apellida Turull, y se llama Jorge. Fue uno de los procesados en la causa del 'procés independentista' siendo el número dos del gobierno catalán: tras las elecciones de 2017, siendo diputado y propuesto como candidato a presidir la Generalidad, entró en prisión preventiva y fue condenado en 2019 a 12 años de cárcel por delitos de rebelión, sedición y malversación. Sí, malversación de fondos públicos con los que se montaron la fiesta de aquel mes de octubre. Las algaradas, la kale borroka' contra la Policía, las urnas de cartón y la fuga y tocata del pseudoperiodista Carlos Puigdemont, su jefe de filas y mayor cobarde para gloria de estos cachorros del pujolismo. Luego, este vecino de Parets del Vallès, que viene a tener los habitantes de Baena gracias a la emigración de los años 70 donde algún andaluz que otro había, fue indultado por el hombre que pasará a la Historia tras haber pasado tres años sin agobios en la trena.
Y en el sanchismo presente ha compartido mesa y mantel con grandes próceres de este país como Santos Cerdán y Ávalos para procurar el bien general, el simétrico progresismo que nos hace a todos iguales (menos a los catalanes) y a desmenuzar el Estado a golpe de 'cucharada y paso atrás' de competencias e inversiones millonarias para infraestructuras o lo que sea menester a costa del resto de territorios.
El acomplejado lugarteniente de Puigdemont, fiel escudero y mamporrero de su escapada pactada el verano de 2024 ante miles de ojos y 'mossos' despistados, se quejaba días atrás de que no podía ser que los catalanes -esos crónicos sufridores de la historia española- le pagasen a los andaluces sus gimnasios y mascotas para los que el presidente de la Junta de Andalucía ha planteado bonificaciones fiscales. Bonificaciones sobre las rentas que los andaluces nos trabajamos a diario con el sudor de nuestra frente. Todos les roban.
Este delincuente de la comarca de Granollers negocia el 'cupo catalán' -según María Jesús Montero, singularidad económica- a costa del resto de españoles o se niega a que los inmigrantes y/o menas recalen más en Cataluña y sí sean empotrados -porque no hay más sitio- en la misma Andalucía a la que exonera del esfuerzo y la contribución. Un modélico ejemplo de la pregonada ultraderecha de Sánchez, si no fuera por un puñado de votos.
