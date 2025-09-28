Turull, tururú

Cree el ladrón que todos son de su condición. El hombre que pilotó el golpe de Estado en 2017 para declarar a Cataluña una 'republiqueta' independiente a costa de los fondos de andaluces, riojanos, extremeños o cántabros, por poner un ejemplo, ha vuelto al rancio ... manual de la vieja Convergencia i Unió. Aquél que el aseado Durán i Lleida paseaba por los titulares dominicales madrileños a cuenta del PER y esos andaluces holgazanes a los que esta burguesía tan adelantada para todo les pagaba su indolencia. Al menos aquellos hombrezuelos de Pujol -otro de la misma condición- destilaban la misma xenofobia pero con cierta discursiva y prestancia comparados con estos parásitos resucitados y sufridos revolucionarios a cuenta de la chequera pública.

Se apellida Turull, y se llama Jorge. Fue uno de los procesados en la causa del 'procés independentista' siendo el número dos del gobierno catalán: tras las elecciones de 2017, siendo diputado y propuesto como candidato a presidir la Generalidad, entró en prisión preventiva y fue condenado en 2019 a 12 años de cárcel por delitos de rebelión, sedición y malversación. Sí, malversación de fondos públicos con los que se montaron la fiesta de aquel mes de octubre. Las algaradas, la kale borroka' contra la Policía, las urnas de cartón y la fuga y tocata del pseudoperiodista Carlos Puigdemont, su jefe de filas y mayor cobarde para gloria de estos cachorros del pujolismo. Luego, este vecino de Parets del Vallès, que viene a tener los habitantes de Baena gracias a la emigración de los años 70 donde algún andaluz que otro había, fue indultado por el hombre que pasará a la Historia tras haber pasado tres años sin agobios en la trena.

Y en el sanchismo presente ha compartido mesa y mantel con grandes próceres de este país como Santos Cerdán y Ávalos para procurar el bien general, el simétrico progresismo que nos hace a todos iguales (menos a los catalanes) y a desmenuzar el Estado a golpe de 'cucharada y paso atrás' de competencias e inversiones millonarias para infraestructuras o lo que sea menester a costa del resto de territorios.

El acomplejado lugarteniente de Puigdemont, fiel escudero y mamporrero de su escapada pactada el verano de 2024 ante miles de ojos y 'mossos' despistados, se quejaba días atrás de que no podía ser que los catalanes -esos crónicos sufridores de la historia española- le pagasen a los andaluces sus gimnasios y mascotas para los que el presidente de la Junta de Andalucía ha planteado bonificaciones fiscales. Bonificaciones sobre las rentas que los andaluces nos trabajamos a diario con el sudor de nuestra frente. Todos les roban.

Este delincuente de la comarca de Granollers negocia el 'cupo catalán' -según María Jesús Montero, singularidad económica- a costa del resto de españoles o se niega a que los inmigrantes y/o menas recalen más en Cataluña y sí sean empotrados -porque no hay más sitio- en la misma Andalucía a la que exonera del esfuerzo y la contribución. Un modélico ejemplo de la pregonada ultraderecha de Sánchez, si no fuera por un puñado de votos.