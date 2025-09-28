Suscríbete a
Turull, tururú

Cree el ladrón que todos son de su condición. El vecino de Parets del Vallès que robó al Estado para darle un golpe de 'republiqueta' independentista

Cree el ladrón que todos son de su condición. El hombre que pilotó el golpe de Estado en 2017 para declarar a Cataluña una 'republiqueta' independiente a costa de los fondos de andaluces, riojanos, extremeños o cántabros, por poner un ejemplo, ha vuelto al rancio ... manual de la vieja Convergencia i Unió. Aquél que el aseado Durán i Lleida paseaba por los titulares dominicales madrileños a cuenta del PER y esos andaluces holgazanes a los que esta burguesía tan adelantada para todo les pagaba su indolencia. Al menos aquellos hombrezuelos de Pujol -otro de la misma condición- destilaban la misma xenofobia pero con cierta discursiva y prestancia comparados con estos parásitos resucitados y sufridos revolucionarios a cuenta de la chequera pública.

