Texas y su mítica ochentera dan el pistoletazo de salida al Festival de la Guitarra de Córdoba en La Axerquía

El grupo Texas será el encargado de abrir este martes el telón en la cuadragésima cuarta edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Una noche de pura música en La Axerquía que pondrá la primera piedra para unas semanas de cultura, música y espectáculo en los distintos escenarios de la capital.

El Festival de la Guitarra se estrena con Texas este martes a las 22.00 horas en La Axerquía. Un grupo escocés de rock alternativo y pop, originario de Glasgow que fue fundado en 1986 por los hermanos Johnny y Gerry McElhone, la cantante y guitarrista Sharleen Spiteri, el guitarrista Ally McErlain y el batería Stuart Keer debutaron en marzo de 1988 con un concierto en la Universidad de Dundee.

Su último trabajo que ofrecerán al público de La Axerquía la noche del martes, contiene la grabación de algunos de los clásicos (propios y ajenos) en los legendarios estudios Muscle Shoals de Alabama, junto al histórico Spooner Oldham, que ha trabajado con una amplia lista de artistas entre los que se incluyen Bob Dylan, Delaney Bramlett, Willy DeVille, Joe Cocker, Hacienda Brothers, Linda Ronstadt o Jackson Browne.

A lo largo de su carrera, Texas ha vendido más de 35 millones de discos y ha lanzado álbumes destacados como «White on Blonde» (1997) y «The Hush» (1999). El quinteto comandado por Sharleen Spiteri se ha labrado una infatigable y provechosa carrera de más de 35 años. Aún quedan algunas entradas disponibles para poder disfrutar del primer concierto del Festival de la Guitarra en un enclave único como es el Teatro de la Axerquía.

Su nombre llega de la película París Texas, dirigida por Wim Wenders en 1984 con banda sonora de Ry Cooder, que un año después metió en sus cabezas la idea de rebautizar el grupo como Texas. Su primer álbum, 'Southside' en 1989, fue un éxito y llegó a vender en España más de un millón de copias. Su segundo disco, 'Mother's Heaven' no fue tan bien recibido, pero se repusieron en 1992 con 'Ricks Road'.

En los años 2000 la formación mantuvo su éxito con álbumes como Careful what you wish for (2003) y Red book (2005), aunque con menor impacto que en los años anteriores. Tras un breve descanso, Texas regresó con fuerza con The Conversation (2013), Jump on board (2017) y Hi (2021), consolidándose como una banda con una trayectoria sólida y fiel a su estilo.

Así, Texas será uno de los platos fuertes del festival este año, que contará con un completo cartel formado por grupos y artistas como Viva Suecia, La Casa Azul, Dani Fernández, Las Migas, Blind Guardian, No me pises que llevo chanclas, Danielle Nicole Band, Olga Pericet junto a Daniel Abreu y Origen con Fahmi Alqhai al frente de la Accademia del Piacere y Patricia Guerrero con el elenco del Ballet Flamenco de Andalucía.