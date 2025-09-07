El termómetro da un respiro a Córdoba: ¿un anticipo del otoño?

Un grupo de chicas se hace una foto en el Patio de los Naranjos

El verano, todavía, no quiere abandonar Córdoba. La próxima semana será de transición, con temperaturas por debajo de los 40 grados, libres del calor extremo que ha sufrido la provincia gran parte del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) predice una semana con unos valores similares a los de la primera semana de septiembre.

El lunes arrancará jornada con cielos parcialmente nubosos por la mañana aunque el cielo se despejará a lo largo del día. La AEMET establece la mínima más alta de la semana con 19 grados y una máxima de 34, que será la media de los próximos días.

Las temperaturas disminuirán durante el martes y el miércoles con 32 y 31 grados de máxima respectivamente. También caerán las mínimas hasta los 16 y 14 grados por lo que se esperan noches más frías de lo habitual para este época del año.

Los termómetros repuntarán ya en la recta final de la semana con máximas que irán des de los 34 grados el jueves hasta los 37 de viernes y sábado. Esa subida de grados se notará también en las mínimas que se mantendrán en torno a los 17.

