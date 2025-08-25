El susto de India Martínez en la carretera que casi le cuesta la vida: «La veo totalmente destrozada...»

El accidente de India Martínez de camino a un concierto

No ha sido un fin de semana fácil para India Martínez. La artista, inmersa en una intensa gira de verano, sufrió un colapso físico tras un concierto y, apenas horas después, un accidente en carretera que dejó la rueda de su coche destrozada.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero el relato en primera persona que compartió en redes sociales ha puesto los pelos de punta a sus seguidores.

El 'casi accidente' con un camión

El fin de semana no terminó ahí. De camino a Santa Fe, tras adelantar a un camión, un objeto se desprendió e impactó contra una de las ruedas del vehículo en el que viajaba con su hermana.

«La rueda se vacía rápidamente, salpicando trozos por todas partes. Cuando paramos y salgo del coche, la veo totalmente destrozada», relató India ante sus dos millones de seguidores.

La cantante intentó quitar hierro al asunto, subrayando que todo quedó en un susto y que consiguieron llegar al concierto a tiempo, aunque algo más tarde de lo previsto.

Muchos fans mostraron preocupación por la hermana de India, que conducía en el momento del incidente. La artista quiso tranquilizar a todos:

«Mi hermana está bien, gracias. El coche no tanto. Es una máquina. Reaccionó muy bien y mantuvo la calma. La dirección se empezó a bloquear, pero lo controló sin problema».

«El cuerpo dijo: no puedes»

En cuanto a su salud, la artista cordobesa atraviesa unas semanas delicadas. La primera señal de alarma llegó tras su actuación en Starlite. India compartió una impactante imagen en el camerino, tumbada en el suelo mientras un miembro de su equipo intentaba refrescarla con botellas de agua.

«Me creo eso que me dicen de 'tú puedes con todo', hasta que el cuerpo dice: no puedes. Y hay que escucharse…», confesaba la cantante.

A pesar del sobreesfuerzo, la cordobesa destacó que fue «una de las noches más bonitas» de su carrera, con un público entregado y un sold out que la hizo continuar hasta el final del show.

