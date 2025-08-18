India Martínez la lía en un avión: «Cualquier cosa puede pasar»

India Martínez no deja de sorprender a sus seguidores, y esta vez lo hizo en un lugar poco habitual: un avión. La cantante cordobesa, que días antes había actuado en los conciertos de Castrelos (Vigo) a pesar de arrastrar una bronquitis, compartió en TikTok un momento inesperado de su viaje de vuelta.

En el vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, aparece tocando las palmas y cantando un trocito de «Si ella supiera», tema que interpreta junto a Melendi. El vídeo se publicó con un título que refleja el espíritu improvisado de la escena: «Cualquier cosa puede pasar...».

Un mini concierto en exclusiva

La reacción entre los pasajeros fue inmediata. Lejos de mostrar incomodidad, la mayoría acogió con entusiasmo la iniciativa de la artista y la acompañó con palmas. Al terminar, los aplausos llenaron la cabina en señal de agradecimiento por el gesto espontáneo.

No obstante, la actuación improvisada también ha generado debate en redes. Mientras muchos han aplaudido el detalle de la cordobesa por regalar música en un entorno tan cotidiano, otros han mostrado cierta incomodidad: «En un avión todos deberíamos tener derecho al silencio, no a que nos hagan un concierto sin pedirlo», opinaba un usuario en los comentarios.

El debate recuerda a otros episodios recientes de artistas que han cantado en espacios públicos o de transporte, dividiendo a la opinión entre quienes lo consideran un regalo y quienes lo ven como una intromisión.

