Este es el supermercado cordobés que está entre los cinco más baratos de España

Mirar los precios al realizar la compra en un supermercado es la práctica más habitual en los últimos años tras los vaivenes de los precios en la alimentación. Asimismo, cada vez son más los establecimientos que presumen de ser los más baratos. Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado la lista de las cadenas más caras y baratas de España.

En lo que a Córdoba respecta, el supermercado Deza, es el más barato de la ciudad y se posiciona el quinto en el ranking nacional. El listado de supermercados más económicos a nivel estatal lo completan: Dani, Alcampo, Tifer, Family Cash y Super Carmela. En la otra cara de la moneda, los más costosos son: Sánchez Romero, Supercor, Sorli Discau, Sup. Plaza y El Corte Inglés.

La OCU realiza esta clasificación tomando en cuenta 90.000 precios de 241 productos de alimentación y droguería, en múltiples establecimientos de 183 localidades españolas. Con los datos recogidos, se ha establecido un coste medio anual de la Cesta de la compra 2025 en 6.259 euros. En Deza es de 5.739 euros. Es decir, los clientes de la cadena cordobesa ahorran más de 500 euros al año.

Ranking de la OCU de las cadenas más caras y más baratas a nivel nacional OCU

Antonio Deza, gerente de la cadena, se ha mostrado muy optimista tras conocer los resultados del informe: «Es una satisfacción salir, un año más, en las posiciones de cabeza de este ranking, además, lo más difícil no es salir los más económicos, es mantener estos mismos resultados apostando siempre por la calidad, los productos de cercanía y el factor humano».

Finalmente, el responsable de Deza ha recalcado que «somos una cadena local, 100% cordobesa, que apuesta por los productos de nuestra tierra y cuya política es ofrecer las mejores ofertas desde la primera unidad, sin que el cliente tenga que cargarse de productos y realizar un gasto excesivo para pagar un menor importe».