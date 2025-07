Los puntos negros de la Sierra de Córdoba con los incendios: limpieza, carreteras y planes de actuación en las parcelas

El cordobés Juan Manuel Luque vive en la sierra de Córdoba. Desde hace más de 25 años pertenece al grupo de voluntarios Siete Fincas y es presidente del Consejo de Distrito. Es una voz autorizada para hablar del «abandono» que sufre la sierra y del poco mantenimiento que se le hace para evitar lo que a su juicio puede llegar muy pronto: un incendio peor.

Para él, «el mayor problema que hay en la sierra es la limpieza, pero incluso creo que es también la poca conciencia política sobre el tema». Juan Manuel señaló que la sierra está en la ciudad, la tenemos a 10 minutos del centro, a solo 15 kilómetros y está abandonada». Una sierra que se veía desde toda la ciudad, pero ahora cuenta con un «borrón negro» tras el incendio reciente.

Juan Manuel remarcó que «estas carreteras han estado totalmente abandonadas desde hace 20 años, parece que la Diputación quiere arreglar las cosas, pero todo transcurre lentamente». Mientras, los vecinos de la sierra siguen en alerta y el voluntario de Siete Fincas teme que pueda llegar algo peor de lo que «podamos lamentarnos».

«No hay reunión del Consejo del Distrito en el que no se trate este tema. Hablamos con todas las instituciones para que limpien la zona, hay parcelas municipales con 40.000 metros cuadrados de extensión con rastrojos y material presa fácil de un incendio», apuntilló Juan Manuel. «Hay medios, hay dinero, lo que no hay es conciencia de la peligrosidad», remató.

Hay muchos 'puntos negros' en la sierra que pueden ser origen de un posible incendio. «Nosotros estamos obligados por ley a poner un plan de autoprotección en cada urbanización, esto es general para todos. Luego, cada parcela debe tener un plan de prevención, pero de 160 parcelas puede que solo 100 lo tengan en regla», explicó Juan Manuel.

Este representante vecinal denuncia que muchos vecinos no tienen en buen estado sus parcelas, con mucha vegetación propensa a incendiarse. Y además lamenta que las distintas autoridades no sancionan «como es debido» a los propietarios que no cumplen las reglas. «Yo puedo tener mi plan de prevención hecho en mi casa, pero si tengo un vecino al lado que no lo tiene, el mío sirve de poco».

Parcelas sin plan de prevención

En ese sentido, Luque reconoce que «si esa parcela ardiese que puede hacerlo en cualquier momento, ¿de qué me sirve a mí gastarme el dinero?». El voluntario de Siete Fincas asegura que «ahí está el verdadero problema» porque «las autoridades deben ser más estrictas, venir aquí y sancionar a todos los que no tengan su parcela en regla y no cumplan con la ley».

Sobre esos vecinos que no se protegen de un incendio (ni toman medidas para prevenirlo), apunta que «todos tenemos que colaborar para proteger nuestro entorno. Si hay alguien que no cumple con la ley hay que decírselo y si hace caso omiso, se le sanciona. No estoy pidiendo que venga la Guardia Civil o la Policía a poner sanciones por doquier».

Apuesta por hablar con los vecinos y exigir «que hagna un plan de prevención contra incendios». No se atrevió a dar una cifra de cuantos incendios se podrían prevenir con este tipo de medidas y la limpieza periódica de la sierra, pero sí fue rotundo al asegurar que «si tu tienes tu casa adecuada y en condiciones, el porcentaje de no tener incendios es del 100%».

Para el portavoz de Siete Fincas, «un buen estado de la parcela te protege de un incendio porque no tienes vegetación alrededor y no tienes pasto para que el fuego entre a tu casa. El ambiente se calentaría, eso es inevitable, pero salvarías tu vida». Porque al final, según él, se trata de eso, «estamos hablando de vida, de salvar vidas».