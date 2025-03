La familia de la joven de Córdoba desaparecida en Madrid: «Esto es un sinvivir»

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siguen con la búsqueda de Mayte Cantarero Parlón , la joven cordobesa de 27 años desaparecida el pasado domingo en una localidad de Madrid. Por el momento no hay ninguna pista ni ninguna información sobre su paradero, tal como ha confirmado a ABC Córdoba la familia de la desaparecida. «Nos han dicho que por ahora no hay nada, y no nos dan más información », ha indicado la hermana de la joven.

Si el dispositivo de búsqueda no ofrece resultados, los familiares están pensando en salir ellos mismos a intentar localizarla, pero sólo «cuando nos autorice la Policía. Hasta que ellos no nos informen no podemos hacer nada», en palabras de la hermana, María de los Ángeles. Mientras tanto, la familia vive estos momentos con preocupación y dolor. Visiblemente compungida, la hermana de Mayte ha indicado que «esto es un sinvivir».

La chica desaparecida tiene 27 años y es natural del barrio cordobés de Fidiana. Recientemente se había desplazado a la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid para buscar trabaja. Ya había estado empleado con anterioridad en este pujante municipio de casi 90.000 habitantes que se encuentra a tan sólo 15 kilómetros de la capital del país.

Mayte Cantarero fue vista por última vez en la tarde del domingo. En torno a las 17 horas salió del domicilio familiar sin dirección conocida. Sólo llevaba su móvil y un paquete de tabaco.

La familia, preocupada por la tardanza en volver a casa de la joven, comenzó a enviarle mensajes a través del teléfono móvil que tampoco fueron respondidos. Ante la falta de información, optaron por denunciar su desaparición ante las Fuerzas de Seguridad, preocupados ya porque el celular se apagó en torno a la medianoche. Al contrario de lo que se piensa, para avisar de la ausencia injustificada de una persona no es necesario esperar 24 horas desde el último contacto; hay que hacerlo cuanto antes.

La joven cordobesa, según la descripción facilitada por familiares y amigos a través de las redes sociales, tiene 27 años, el pelo castaño y mide 1,76 metros. En el momento de su desaparición, el pasado día 6 de septiembre, vestía de color marrón.

La familia ha facilitado un teléfono de contacto por si alguien puede aportar alguna pista sobre el paradero de la joven. Es el 628 50 28 83, pero también recomiendan acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para ofrecer cualquier información. El Centro Nacional de Desaparecidos , un organismo de reciente creación que coordina los esfuerzos en la localización de personas ausentes, aún no ofrece ninguna información sobre este caso.