Los despistes dejan sin premio al Córdoba Patrimonio en Pamplona (5-3)

El Córdoba Patrimonio ha comenzado la segunda vuelta de la Liga con derrota (5-3) en la pista del Xota , que ha justificado el momento de forma que le mantiene en zona de play off. El conjunto blanquiverde ha dado la cara en todo momento y ha discutido el encuentro hasta el último suspiro, si bien ha incurrido en errores defensivos que ha pagado muy caros.

Comenzó el partido de manera idílica para el Córdoba Patrimonio. Al igual de lo que sucedió ante el Santa Coloma, la primera acción de ataque acabó en gol. Koseky terminó una transición desde la zona izquierda y eso daba algo más de tranquilidad a los blanquiverdes atendiendo a que el Xota en casa se había mostrado intratable hasta la fecha.

El 0-1 era un tesoro, aunque los 38 minutos que quedaban por jugarse eran demasiados. Los navarros, poco a poco, comenzaron a hundir la defensa del Córdoba Patrimonio. Porque tras el gol Giasson tuvo una opción de 0-2 que salvó Asier y un tiro de César. El resto fue trabajo para Cristian .

Esa defensa llegó a buen puerto hasta que un despiste de Lolo Jarque permitió a Mancuso igualar con un inapelable disparo . El 1-1 no debía alterar los planes del Córdoba, aunque sí lo hizo. Porque a renglón seguido un desliz de César permitió una jugada de carambola que terminó con el tanto de Saldise .

Curiosamente, verse en desventaja tranquilizó al Córdoba. Entró de nuevo al combate. Y las paradas de Cristian se veían correspondidas con ocasiones de gol, como las que tuvieron Giasson, César o Koseky. Faltaba el gol y éste lo trajo David Leal tras una magnífica combinación con su hermano Manu . El Córdoba Patrimonio se sujetaba en el partido , pese a los arreones de los navarros.

Porque Cristian seguía parando hasta que un nuevo desajuste devolvió la ventaja a los locales. Araça finalizó una acción que puso ser mejor defendida por los blanquiverdes. Dio la sensación de que Xota pudo ampliar rentas, pero el Córdoba no tenía intención de marcharse del partido.

Por eso el conjunto navarro trató de intimidar en el arranque de la segunda mitad, aunque, por suerte, el cuadro blanquiverde no se inmutó y ambos entraron en un intercambio de contragolpes sin consecuencias para el marcador. Y eso era bueno para el Córdoba Patrimonio, aunque luego no fue capaz de aprovechar una gran ocasión que disfrutaron Del Moral y David Leal. El Xota, en la primera parte, no las perdonó.

Pero el Córdoba Patrimonio crecía y tuvo premio tras un disparo de César. El 3-3 hacía justicia a lo que se había visto en la continuación y lo mejor es que el desenlace estaba abierto. Y eso daba opciones a ambos contendientes, si bien con el paso de los minutos el Xota volcaba el juego sobre el marco de Cristian. Y Usín, a la salida de un saque de esquina, lo cristalizó .

Quedaba tiempo para responder y el Córdoba Patrimonio tenía el aval de haberlo hecho ya dos veces con el 2-2 y el 3-3. Pero la batalla se iba haciendo larga y prueba de ello es que Koseky o Giasson recibieron golpes, al tiempo que Javi Sánchez quedó inédito por estar indispuesto. Aun así, los blanquiverdes mantenían intactas sus opciones de puntuar .

César tuvo varios avisos a falta de seis minutos y lo mejor es que Cristian seguía parando, lo que daba una nueva opción. El riesgo estaba en que Xota quería la sentencia y la tuvo gracias a una combinación finalizada por Saldise . Tras el tanto, Martínez, el entrenador del Córdoba Patrimonio, optó por jugar de «cinco», sabedor de que el margen se había estrechado a mínimos.

Pero las acometidas del Córdoba Patrimonio no tuvieron puntería . Lolo Jarque estrelló un balón en el larguero que habría dado vida en el último minuto. Lo siguió intentando, pero el Xota se cerró bien y no dio opción a que el marcador variara. El Córdoba tendrá que esperar a los partidos que se disputan entre hoy y mañana para saber cómo quedan las distancias con el descenso.