Pasión en Córdoba

La Virgen de Luna, Reina de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba entre el fervor y la alegría

El obispo, Jesús Fernández, impone la presea ante más de 2.000 devotos en la solemne ceremonia celebrada en el entorno del santuario de la Jara

Las cofradías de la Virgen de Luna encaran la coronación

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, impore la corona a la VIrgen de Luna, el domingo 7 de diciembre
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, impore la corona a la VIrgen de Luna, el domingo 7 de diciembre
Julia García Higueras

Córdoba

La coronación canónica de la Virgen de Luna, el sueño de devoción de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba que reconoce el fervor mariano de siglos de toda la comarca del Valle de los Pedroches se ha cumplido en el santuario de la ... Jara este domingo.

