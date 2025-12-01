Las cofradías de la Virgen de Luna encaran la coronación

La coronación canónica de la Virgen de Luna, que tendrá su acto litúrgico central el próximo domingo 7 de diciembre, ha tenido como prólogo el triduo de preparación en el que se han participado cientos de personas durante el fin de semana.

En ... la carpa instalada en la explanada del santuario el viernes tuvo lugar una celebración dedicada a los mayores con una misa concelebrada por sacerdotes de Villanueva de Córdoba y de Pozoblanco.

El acompañamiento musical lo pusieron el Coro de los antiguos alumnos salesianos de Pozoblanco y el Coro del Centro de participación activa de San Sebastián de Villanueva de Córdoba.

La jornada del sábado estuvo dedicada a la juventud y a la infancia. De este modo, niños y jóvenes de ambas localidades acudieron a la llamada de unos actos presididos por el vicario episcopal de la Sierra, David Arellano. Participaron además coros de las dos localidades.

Instantes para el recuerdo En la fotografía superior, los jóvenes, este fin de semana. Debajo a la izquierda, un instante de la misa de los mayores. A la derecha, vista general de la carpa dispuesta en el santuario Coronación Virgen Luna

El domingo, con la presencia del obispo emérito, Demetrio Fernández, se organizó una de las actividades más singulares de todo el programa de la coronación, que estaba destinada a rendir homenajes a quienes llevan el nombre de Luna.

Mujeres, jóvenes y niñas de ambos municipios y de otros puntos de la geografía nacional se dieron cita en el santuario para rendir homenaje a la advocación mariana a la que deben su nombre.

Alcaldes

Los alcaldes de las dos localidades, Santiago Cabello e Isaac Reyes, han acompañado a las autoridades eclesiásticas durante todo el fin de semana, como muestra del compromiso de ambos ayuntamientos con este acontecimiento histórico.

Tras este intenso fin de semana, las cofradías de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba encaran una semana decisiva de preparativos para la celebración de la coronación canónica.

Las actividades de la coronación, que llevan desarrollándose desde la primavera, culminarán el próximo domingo 7 de diciembre. La organización, tanto de las cofradías como los consistorios implicados, espera una gran afluencia de público.

Para ello, se ha habilitado una gran carpa con capacidad para 2.000 personas en la explanada del santuario y se ha organizado un minucioso plan de accesos y de seguridad.

No obstante, la organización insiste en el carácter litúrgico de esta actividad y en que será muy diferente a las romerías que organizan durante el año los dos pueblos.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá la ceremonia de la coronación el próximo domingo 7 de diciembre por la mañana

La ceremonia de la coronación estará presidida por el obispo, Jesús Fernández, y comenzará a las 12.30 horas. Una vez terminada, se organizará una procesión por el entorno del santuario con la presencia de las dos cofradías y de las autoridades religiosas, civiles y militares.

El día de antes, sábado, a partir de las 18.30 horas será el rezo del rosario de las antorchas y el lunes 8, a partir de las 13.00, se celebrará una misa de acción de gracias concelebrada por los sacerdotes de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba.

Las misas contarán con el acompañamiento musical de las corales Marcos Redondo y San Miguel, de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba, y por los coros romeros Voces de la Sierra y Virgen de Luna, también de ambas localidades.