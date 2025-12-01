Suscríbete a
Las cofradías de la Virgen de Luna encaran la coronación

Cientos de fieles se congregan en el santuario el fin de semana durante el triduo de preparación

La coronación canónica de la Virgen de Luna entra en la cuenta atrás

El obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, junto a autoridades y devotos de la Virgen, tras la misa dedicada a las mujeres llamadas Luna
ABC Córdoba

Córdoba

La coronación canónica de la Virgen de Luna, que tendrá su acto litúrgico central el próximo domingo 7 de diciembre, ha tenido como prólogo el triduo de preparación en el que se han participado cientos de personas durante el fin de semana.

En ... la carpa instalada en la explanada del santuario el viernes tuvo lugar una celebración dedicada a los mayores con una misa concelebrada por sacerdotes de Villanueva de Córdoba y de Pozoblanco.

