La Virgen de las Lágrimas de Córdoba estrena diadema y recupera estampa antigua para su rosario extraordinario

La única fotografía de Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo que enseña cómo era antes de incorporarse a la Misericordia la muestra con rostrillo. Es la estampa que tuvo que tener desde el siglo XVIII, cuando fue titular de una hermandad rosariana en la ermita de los Dolores Chicos y luego en la Magdalena.

Este viernes 19 de septiembre la imagen sale en rosario extraordinario para celebrar los 75 años de su incorporación a la cofradía del Miércoles Santo y recupera la estampa antigua con elementos nuevos. Luce rostrillo y diadema.

Noticia Relacionada Un himno para una cofradía: 'Lágrimas y Desamparo' cumple 75 años Luis Miranda Francisco Melguizo escribió para la primera salida de la Virgen una de las marchas más interpretadas de la Semana Santa

La diadema la acaba de donar una familia, la ha realizado el orfebre cordobés Emilio León y para los cofrades contemporáneos es una estampa nueva, aunque evoca siglos pasados. Está hecha en plata dorada y tiene en el centro un anagrama con el Ave María.

El rostrillo es blanco, sin joyas, y tapa a la imagen parte de la frente y del cuello. Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo viste saya y manto corto negro, en lugar del malva habitual, y es más que nunca aquella Virgen de los Dolores que recorría las calles en rosario desde el siglo XVIII. En el centro del pecho lleva el corazón con los siete puñales.

En la tarde de este viernes saldrá hacia el convento de Santa Marta, donde la cofradía residió entre 1985 y 1998 por el cierre de San Pedro, a partir de las 21.00 horas. Allí, a las 22.00, habrá un acto de oración con las religiosas jerónimas y después partirá de nuevo a San Pedro, donde entrará a las 23.30. El sábado 20 permanecerá en besamanos. Se utilizará un incienso exclusivo donado por La Tienda del Cofrade.