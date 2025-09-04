La Virgen del Dulce Nombre de Córdoba volverá al culto con una veneración extraordinaria el 12 de septiembre

María Santísima del Dulce Nombre, que ha sido sometida a labores de conservación y mantenimiento en Sevilla, regresará al culto en la parroquia de San José y Espíritu Santo el próximo viernes 12 de septiembre, día en que permanecerá expuesta en veneración extraordinaria.

Su vuelta, tras permanecer desde mediados de junio en el taller de Antonio Dubé Herdugo (escultor licenciado en Bellas Artes e hijo del imaginero que la realizó), coincide con la festividad del Dulce Nombre de María y el inicio del triduo a la Santa Cruz, como informa la archicofradía.

Para hacer más hermoso aún su recibimiento la archicofradía invita a sus devotos a participar en una ofrenda de nardos.

La imagen, que Fray Ricardo de Córdoba bendijo en 1984 en San Roque, fue la primera obra de Antonio Dubé de Luque para Córdoba y compartía su seña de identidad con la primera que había creado para Sevilla: la inconfundible mirada de color azul.

Noticia Relacionada La Virgen del Dulce Nombre reina en la Catedral con su intensa mirada azul Julia García Higueras La archicofradía de la Vera-Cruz conmemora el 40 aniversario de la bendición de la imagen obra de Antonio Dubé de Luque y recibe la faja de General de Domínguez Buj

El triduo en honor y gloria a la Santa Vera Cruz comenzará el 12 de septiembre en el templo con exposición del Santísimo, ejercicio de triduo a las 20.00 horas y misa a las 20.30 horas. Esa primera eucaristía se aplicará como acción de gracias por el regreso de la Virgen.

El domingo 14 será la solemne función de instituto a partir de las 11.30 horas (misa a las 12.00), oficiada por el vicario de la ciudad y director espiritual, Juan Luis Carnerero, y Manuel Roldán. Ars Sacra, con Julio Nomdedeu como solista, acompañará musicalmente. Tras ella comenzará la veneración del Lignum Crucis.