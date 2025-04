Viernes Santo en Córdoba, en directo: sigue las procesiones de la Semana Santa 2025

Es Viernes Santo en Córdoba. La ciudad entra en las horas más solemnes y sobrecogedoras de la Semana Santa. El luto y la meditación marcan una jornada que invita al recogimiento y a la contemplación del misterio de la muerte de Cristo. Seis cofradías deben recorrer hoy las calles de la ciudad: la Soledad, la Conversión, los Dolores, la Expiración, el Descendimiento y el Santo Sepulcro. La plaza de Capuchinos se convertirá en uno de los epicentros del día, mientras que la sobriedad de la Expiración y la majestuosidad del Sepulcro cerrarán la jornada con la solemnidad propia de este día de luto cristiano. Córdoba, fiel a su tradición, se entrega hoy al dolor redentor.

