El paso del Cristo de la Confianza de Córdoba llega a la fase de ebanistería del canasto

La fraternidad parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza de Córdoba tiene ya muy avanzado el paso donde procesionará su titular, el venerado Crucificado de la parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno.

«Este sueño, que nació con el único objetivo de ... canalizar la gran devoción que existe al Santísimo Cristo de la Confianza, da un nuevo paso al frente con un claro fin evangelizador. Este proyecto que va tomando forma despacito pero siempre con la dignidad que Él merece», subraya la junta de gobierno de la corporación a los hermanos.

El hermano mayor de la fraternidad, José Luis Díaz, indicó a ABC que los hermanos Manuel y Mariano Valverde, los autores del proyecto presentado en noviembre de 2023, tienen realizada la mesa y el bastidor en madera de pino, el baquetón colocado, y empiezan ahora con la ebanistería para disponer el canasto.

Subraya que estas primeras fotografías del paso, tomadas en el taller de los hermanos Valverde, son «para renovar nuestra ilusión, fortalecer nuestra unión como hermanos y mantener viva la esperanza de ver pronto al Santísimo Cristo de la Confianza procesionando entre nosotros».

En paralelo, por todo lo que implica para una hermandad salir a la calle, están también inmersos en la consecución del guion procesional a la par que la evolución del paso, pero aún es pronto para asegurar que el Cristo vaya a ir sobre el paso en 2026.

Entre los hándicaps que tiene la salida del Cristo en el futuro, en una fecha que prefieren no fijar, figuran la eliminación de cables y la tala pendiente de muchos árboles desde hace años en el barrio de Ciudad Jardín.

Es una realidad que han trasladado en un informe al concejal de Festejos, Julián Urbano, y este asunto lo abordarán el Ayuntamiento, la Policía Local y el Cecop una vez pase la celebración del Vía Crucis Magno.

La puerta de salida es otro aspecto que hay que observar, pero está todo previsto: será por la lateral del templo, que precisa una obra para adaptar la rampa.

Esa puerta por la parte superior antes se quedaba cerrada, en el arco de medio punto, y en la Cuaresma de 2024 eso se solventó para poder abrirla por completo. Son pequeños ajustes que se van efectuando, pero que apuntan en la misma dirección.

En paralelo, la fraternidad de la Confianza no cesa de programar más acciones de caridad y de formación litúrgica, con actividades para la juventud, en la preparación de las confirmaciones y las primeras comuniones, siempre muy implicada en la vida diaria de la parroquia.