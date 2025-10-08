Suscríbete a
El paso del Cristo de la Confianza de Córdoba llega a la fase de ebanistería del canasto

La fraternidad parroquial continúa trabajando para hacer realidad la salida del venerado crucificado de Ciudad Jardín

El paso del Cristo de la Confianza, en el taller de los hermanos Valverde
Julia García Higueras

Córdoba

La fraternidad parroquial del Santísimo Cristo de la Confianza de Córdoba tiene ya muy avanzado el paso donde procesionará su titular, el venerado Crucificado de la parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno.

«Este sueño, que nació con el único objetivo de ... canalizar la gran devoción que existe al Santísimo Cristo de la Confianza, da un nuevo paso al frente con un claro fin evangelizador. Este proyecto que va tomando forma despacito pero siempre con la dignidad que Él merece», subraya la junta de gobierno de la corporación a los hermanos.

