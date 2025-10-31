La Sentencia de Córdoba firma con la banda del Sol para el misterio y con la Soledad de Cantillana para Gracia y Amparo

Suscríbete a
El misterio de la Sentencia recupera a la banda del Sol para el Vía Crucis Magno de Córdoba

Músicos de la banda del Sol, en la Semana Santa de Sevilla VANESSA gÓMEZ
Julia García Higueras

No uno, sino dos cambios musicales en el acompañamiento que llevarán los titulares de la hermandad de la Sentencia en la estación de penitencia del Lunes Santo de 2026.

Tras 17 años de unión con la banda de música de Alcalá de ... Guadaira tras el palio de Gracia y Amparo, el cabildo de oficiales decide no renovar el contrato y firmar con la Soledad de Cantillana. Además, confirma que la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol, de Sevilla, que acompañó al Señor de la Sentencia en el Vía Crucis Magno del pasado 11 de octubre, estará tras el paso de misterio en la próxima Semana Santa.

