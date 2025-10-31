La Sentencia de Córdoba firma con la banda del Sol para el misterio y con la Soledad de Cantillana para Gracia y Amparo

No uno, sino dos cambios musicales en el acompañamiento que llevarán los titulares de la hermandad de la Sentencia en la estación de penitencia del Lunes Santo de 2026.

Tras 17 años de unión con la banda de música de Alcalá de ... Guadaira tras el palio de Gracia y Amparo, el cabildo de oficiales decide no renovar el contrato y firmar con la Soledad de Cantillana. Además, confirma que la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol, de Sevilla, que acompañó al Señor de la Sentencia en el Vía Crucis Magno del pasado 11 de octubre, estará tras el paso de misterio en la próxima Semana Santa.

De esta forma la banda de la Elevación, de Campo de Criptana, prevista en 2025, pero que no pudo tocar por la suspensión por lluvia, no continúa tras el Señor. La banda del Sol, que se fundó en el año 1975, ya le ha tocado en otras ocasiones al Señor de la Sentencia: en los años 80, entre 2013 y 2016, y recientemente en el Magno Vía Crucis. Noticia Relacionada Rafael Salamanca, reelegido hermano mayor de la Sentencia Julia García Higueras Obtiene 108 votos a favor y sólo una abstención en el cabildo celebrado en la ermita de la Alegría el jueves El paso de palio de María Santísima de Gracia y Amparo llevará los sones de la Banda de Música de la Soledad de Cantillana, que ya estuvo tras la Virgen en la década de los años 80.

