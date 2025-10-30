Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La procesión extraordinaria de las reliquias y el culto, ejes del Año Jubilar de los Santos Mártires de Córdoba

El Papa León XIV concede el tiempo de gracia a la hermandad de la Misericordia por cumplirse el 450 aniversario del hallazgo de los restos

El obispo, Jesús Fernández, abrirá la puerta santa en San Pedro el 22 de noviembre

Una procesión de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba recordará el 450 aniversario de su hallazgo

Procesión con la urna de los Santos Mártires de Córdoba, el 23 de noviembre de 2014
Procesión con la urna de los Santos Mártires de Córdoba, el 23 de noviembre de 2014 Roldán Serrano
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Noviembre marca el tiempo en que la hermandad de la Misericordia comenzará a vivir el Año Jubilar de los Santos Mártires, que acaba de conceder el Papa León XIV por el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias en la basílica de San ... Pedro de Córdoba.

