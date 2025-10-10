Casi mil policías, nuevas cámaras y dos salas de control: así se protegerá el Vía Crucis Magno de Córdoba

La seguridad se extenderá como una tela de araña por Córdoba en la tarde y noche de este sábado 11 de octubre, con la celebración del Magno Vía Crucis 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente', pero tendrá el mando en un lugar concreto: la Comisaría ... de Doctor Fleming.

Allí estarán el Centro de Control Operativo (Cecor) y el Centro de Coordinación del Ámbito Local (Cecopal), en lugares distintos, pero coordinados. Reúne las instalaciones apropiadas y una ubicación estratégica, porque por allí pasarán 18 cofradías y las demás, en la carrera oficial, estará muy cerca.

Lo han visitado este viernes, ya a pocas horas del comienzo de la cita, la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para conocer los detalles de su funcionamiento. La comisaria provincial, Dolores López, ha explicado que serán casi mil los agentes de Policía Nacional los implicados en el Vía Crucis Magno.

Es la cifra que sale de sumar los recursos propios y los que llegan de Sevilla, Huelva y Cádiz. Así, los dos grupos de intervención y reacción que ya existen se verán reforzados con los agentes que llegan desde fuera, la unidad aérea que con drones apoyara tácticamente con el análisis de las imágenes y la toma de decisiones, pero también detectará drones no autorizados.

Habrás unidades caninas y de subsuelo y una unidad de delincuencia urbana para prevenir robos, no infrecuentes en estas citas, como ha dicho la comisaria. Es el mayor operativo que se ha realizado en Córdoba.

Toma de decisiones

En la sala del Cecor estarán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que incluyen a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. «Ahí es donde se tomarán las decisiones de seguridad pública», ha dicho. Allí se visualizan las imágenes de las cámaras dispuestas por toda la ciudad y de los drones, y se recibe toda la información de los agentes que están en la calle.

Se han instalado nuevas cámaras en una gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba y cuyo visionado le corresponde en exclusiva a los cuerpos policial.

En el Cecopal, como ha recordado el alcalde, se coordinan la organización, los recorridos de las hermandades, el tiempo, el control de los aforos y accesos, la coordinación con seguridad privada, limpieza y cuestiones sanitarias, porque ahí estarán también Cruz Roja y Protección Civil.

Visita Autoridades y responsables de la Agrupación de Cofradías, en la visita Ángel Rodríguez

También habrá agentes de la Policía Local en esa sala, que estará «perfectamente coordinada» con la de seguridad. El jefe de la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz, ha insistido en que alrededor de las 18.30 comenzará la afluencia máxima en los alrededores de la carrera oficial.

Por eso los principales operativos estarán en torno al hospital Cruz Roja, por donde pasan 18 cofradías, la Cruz del Rastro y la plaza de Las Tendillas. El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral se abrirá a las 16.30, con capacidad para 1.700 personas, aunque se controlará la masificación.