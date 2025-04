Martes Santo en Córdoba, en directo: sigue las procesiones de la Semana Santa 2025

Es Martes Santo en Córdoba. La Semana Santa avanza con una jornada que destaca por la variedad de estilos y la riqueza artística de sus cofradías. Son seis las hermandades que deben recorrer hoy las calles de la ciudad: el Císter, el Buen Suceso, la Universitaria, la Agonía, el Prendimiento y la Santa Faz. Desde la sobriedad monacal del Císter hasta la fuerza plástica del Prendimiento, pasando por la profundidad teológica de la Universitaria o la elegancia de la Santa Faz, Córdoba vivirá una tarde y noche de contrastes y emociones.

Los cordobeses empiezan a congregarse en la iglesia del Juramento para ver si la Universitaria saldrá o no. Debe ponerse en la calle a las 17.10 horas. Foto: A. R.