Ignacio Sierra, sacerdote: «Hay una pujanza en el número de hermanos, costaleros y bandas en Córdoba, pero una crisis de compromiso»

Ignacio Sierra nació en Alicante en 1973, pero se crio en Córdoba, cuya Semana Santa pregonó en 2007. Cofrade de la Oración en el Huerto, Vera-Cruz, Sagrada Cena, Santo Sepulcro y consiliario de la prohermandad de la Bondad, es el párroco del santuario de la Fuensanta desde 2022.

-Tras una hermandad ¿debe haber un buen pastor que guíe con firmeza todos los pasos que se dan?

-Sí, sin injerencias y dejando libertad, incluso dejando que se tomen decisiones que pueden ser más o menos acertadas, pero para los primeros pasos de una hermandad e, incluso, por muchos siglos que tenga una hermandad siempre se está haciendo a sí misma, nunca está terminada y la presencia del cura, la presencia del pastor es imprescindible. Un pastor implicado en tareas de formación, la guía en lo espiritual y en lo humano también.

-La piedad popular vive en gran momento porque incluso el Papa Francisco y Roma le están abriendo las puertas. En su opinión ¿hay una pujanza real o hay un declive? ¿En cuál de los dos bandos se sitúa?

-Ni te lo compro ni te lo vendo. Hay una pujanza a la hora de la participación puntual, de las estaciones de penitencia tanto ordinarias como extraordinarias. Hay una pujanza del número de hermanos, de costaleros, de bandas, pero hay una crisis de compromiso fiel anual, de constancia y de la capacidad de sacrificio: el sacrificar mis compromisos, mis diversiones, mi vida en aras de la pertenencia a una hermandad y del testimonio público de fe que hay que dar.

-Porque no están desligadas de la Iglesia, ¿no?

-En el momento en que una hermandad se desliga de la Iglesia Católica pierde su identidad y, por lo tanto, está al pairo de injerencias políticas, económicas, rencillas familiares... Una hermandad que se desliga de la parroquia, de la Iglesia, pierde el sentido de pertenencia como asociación pública de fieles directamente dependiente de la Iglesia Católica, no de teoría sino en la práctica: dependientes de su parroquia, de su consiliario, dependientes de su obispo, de su delegación diocesana de Hermandades y Cofradías. Cuando se emprende un camino de independencia de la Iglesia la hermandad está en grave riesgo de ser manipulada por todos los poderes y particularmente utilizada para objetivos personales que no tienen nada que ver con el Evangelio.

-Está dentro de uno de los santuarios con una devoción clave en Córdoba, junto con la que hay hacia los Dolores y San Rafael. ¿Córdoba es constante en sus devociones o es de devoción de un día?

-Córdoba es de devoción de un día. Y hay que fomentar la devoción a lo largo del año, en la oración. ¿Cómo se está haciendo eso? Pues mediante esta iniciativa de la apertura del camarín de la Fuensanta el Domingo de la Divina Misericordia y el día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre. Con las sabatinas a la Virgen, con la introducción de una devoción que vaya teniendo continuidad a lo largo del año. Que la gran explosión del 8 de septiembre tenga un eco a lo largo de todo el año.

-¿Incluido a lo mejor ese eco debería estar en las hermandades que la tienen por Patrona?

-Incluido la Agrupación de Hermandades y Cofradías que la tiene por Patrona y el resto, a título particular, de cada una de las hermandades de Córdoba, que tienen el santuario abierto para sus peregrinaciones, visitas, sus encuentros de grupos jóvenes, y para lo que necesiten.

Ignacio Sierra, consiliario de la Bondad, el día de la procesión Rafael carmona

-La juventud en las cofradías está muy activa, y en la Bondad es un claro ejemplo. ¿Qué aporta al santuario?

-El grupo joven y el de matrimonios, el grupo de niños, los miembros de la prohermandad participan activamente en actividades de catecumenal (de postcomunión, de confirmación). Al mismo tiempo que muchas tareas de trabajo más físico, de preparativos de las celebraciones litúrgicas de Navidad, de Semana Santa, del día de la Fuensanta es todo del grupo joven. La animación litúrgica porque el grupo de acólitos de la parroquia pertenece a la prohermandad.

-¿Y en otras hermandades que conoce?

-Hay un florecimiento de la presencia juvenil en el mundo de las hermandades que tiene que repercutir en presencia en las parroquias. Ahí hay mucha tarea que realizar por parte de las juntas de gobierno. Que estén muy al cuidado del grupo joven y orienten mucho su trabajo en dirección a la parroquia.

-¿Qué le aporta el ser cofrade y pertenecer a cofradías?

-Una expresión de mi fe y una plataforma para vivir, actualizar y mantener fresca y joven mi fe y mi compromiso.

-¿Viste la túnica de nazareno?

-Visto de costalero el Domingo de Ramos con la Candelaria, y de nazareno el Viernes Santo con el Sepulcro.

-¿Y cómo son estas vivencias?

-Tanto el recogimiento, la participación de una estación de penitencia como nazareno como el pertenecer a una cuadrilla de forma activa y el ser costalero de la Virgen es una vivencia de mi fe, una expresión de mi fe. Al mismo tiempo es una exigencia también de estar metido en la entraña de mi gente. En la entraña de mis fieles. En el sentimiento a flor de piel también hay una oportunidad para profundizar, para confesar. Mira, yo confieso costaleros de mi cuadrilla. Los confieso durante los ensayos cuando nos salimos a los descansos. Y yo confieso costaleros a lo largo de la estación de penitencia. Es muy enriquecedor para ellos y para mí.

-¿Hay algo de las cofradías que no le guste?

-Veo peligros, pero algo negativo en el mundo de las hermandades no. La hermandad en sí es una obra de Dios que hay que cuidarla como obra de Dios y no permitir en ningún momento que se degenere, que se desvirtúe. Lo que hay que luchar mucho es por mantener el amor y el espíritu primero, el espíritu fundacional. Una cofradía siempre está en peligro. Un ejemplo: es como los legionarios, la punta de lanza. A un legionario le pides obediencia, que mate y que muera, pero a lo mejor no le puedes pedir que sea teólogo o general. En general en el mundo de las hermandades falta formación, es el gran reto. Pero hay que saber adaptarla y saber responder a las preguntas concretas. La formación en el mundo de las hermandades hoy en día es el gran reto y es una gran solución. La cofradía será siempre una plataforma para entrar en la Iglesia, permanecer en la Iglesia, para trabajar por la iglesia, para morir en la Iglesia. La cofradía es un lugar también de encuentro personal con Cristo y eso hay que propiciarlo desde la hermandad y desde la parroquia.

-¿Qué otros peligros?

-Perder el espíritu primero, la razón de ser: una Iglesia en camino, pero Iglesia. Una Iglesia a la intemperie, pero Iglesia. Una punta de lanza, pero que la lanza tiene que ir detrás. Si la punta de lanza se separa de la lanza, para qué sirve la punta, para nada.

-¿Considera que tanta cita extraordinaria como el Vía Crucis Magno, que está a la vista en octubre, y las conmemoraciones particulares de cada cofradía le quitan sabor a lo ordinario?

-No, no. No, no, no, no, no. Todos somos conscientes de que de lo extraordinario quizá últimamente estamos abusando un poco, pero lo ordinario es lo que sostiene lo extraordinario. No estoy en contra de las salidas extraordinarias. Quizá sería cuestión de justificarlas más profundamente y a lo mejor cualquier cosa no es válida. Por ejemplo, en el año 2025 estamos viviendo un Jubileo y, además, el Beato Álvaro de Córdoba. La extraordinaria de octubre, más que justificada la extraordinaria de octubre. Ahora, yo me voy a las extraordinarias, entre comillas, particulares: hay que afinar más y buscar unas razones, incluso desde la delegación diocesana y de la Agrupación buscar una hoja de ruta donde sepamos a qué nos podemos acoger. El Señor y la Virgen, las sagradas imágenes y el testimonio público de fe, es imprescindible. Cuando yo llegué a la Fuensanta comencé las rogativas de difuntos del Señor de las Mercedes, que no había salido nunca, y el día 31 de octubre sale a la calle con la organización parroquial y colaboración de la prohermandad.

-¿Frente a la secularización?

-Estamos hablando de la secularización, de la descristianización de nuestra sociedad, incluso de una persecución en algunos niveles, por ejemplo lo de las universidades privadas, que es contra la Iglesia, la propietaria de muchas de las universidades privadas de España (San Pablo-CEU, Comillas, Loyola). La presencia pública más tangible, la más visible y la más arriesgada de la Iglesia es la de las hermandades por estar en primera línea de fuego por los peligros y por la persecución externa. Siempre hay un riesgo.