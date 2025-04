Francisco Triviño, pregonero de gloria: «Las de la Fuensanta y San Rafael son dos devociones que ningún cordobés se debería perder»

El anuncio del tiempo de gloria tendrá la voz de Francisco Triviño. Cofrade de la Expiración, las Angustias, la Estrella, el Rocío de Córdoba y de Huelva, y la Sentencia (donde es prioste actualmente y fue hermano mayor entre 2008 y 2012), es médico especialista en Radiodiagnóstico y en Medicina Familiar y Comunitaria. Nació en Córdoba en 1973 y ocupa el puesto de director gerente en el hospital Reina Sofía.

«Este año la Pascua es un poquito especial para mí», reconoce a ABC, a pocas horas de su pregón en el Palacio de Congresos el domingo 27 de abril a partir de las doce de la mañana.

En el mismo escenario se presentará el cartel de gloria, de Antoine Cas, dentro del acto que promueve la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con la música de la banda de la Esperanza y la colaboración del Coro Cantabile.

-Fue pregonero de la Juventud cuando lo organizaba la hermandad de la Expiración.

-Efectivamente, en el año que terminé la carrera, el año 1997.

-Entre ese pregón y el del domingo, ¿qué diferencia habrá y cómo se ha ido fraguando el cofrade? ¿Cómo ha cambiado?

-El paso de los años es indeleble en la persona, no solamente en el cofrade. El cofrade que pronunció el Pregón de la Juventud del año 97 comparte con el de hoy la ilusión, comparte la vinculación cofrade, el ánimo, pero la experiencia no. Han pasado muchos años y eso confiere una huella imborrable en la persona. Aquel pregón fue dirigido fundamentalmente a la hermandad de la Expiración desde la visión de un joven cofrade y éste es un pregón dirigido a las hermandades de gloria ya desde la madurez de un recorrido de años. Han cambiado muchas cosas, la persona es la misma, pero el tiempo deja huella y aporta madurez.

-¿Y más experiencias también en torno a esas devociones de gloria o a esas hermandades?

-Sin duda que sí. Siempre lo digo cada vez que hago referencia al pregón. Para mí las hermandades de gloria siempre han sido esas devociones señeras, tradicionales, las devociones familiares, son los nombres de las abuelas. Yo creo que es algo que trasciende más lo que es la presencia de una devoción concreta. Tienen una dimensión diferente. En mi caso, mi vinculación con las hermandades de gloria viene relacionada directamente con la devoción a la Virgen del Rocío, que es una devoción muy particular en el sentido de que socialmente es una devoción muy grande, que se ha atomizado por toda Andalucía, toda España, incluso fuera del país. Y desde el punto de vista sociológico tiene también unas características muy peculiares. Ésa es la devoción de gloria donde yo participo y donde yo encuentro también mis relaciones similares, las personas con las que comparto la devoción y las que me han hecho crecer en la misma.

-¿Tiene ocasión de hacer el camino o en parte con la hermandad de Córdoba o no?

-Nunca he hecho el camino físico con la hermandad de Córdoba ni con la de Huelva porque mis obligaciones profesionales no me lo han permitido de una forma o de otra. No he hecho el camino físico andando junto a la hermandad, a la ermita del Rocío, pero sí he hecho el camino durante todo el año de vivir junto a personas con las que comparto la devoción o la presencia de la Santísima Virgen en mi vida. Y eso es una realidad que también te facilitan las hermandades de gloria, poder participar de actos de culto, de convivencia, de rosarios públicos, de mil momentos donde la devoción se puede seguir alimentando.

Francisco Triviño, en el hospital Reina Sofía, en imagen de archivo Rafael carmona

-Es habitual verlo contemplando procesiones de gloria en las calles durante todo el año, ¿cuál no se pierde nunca?

-Intento no perderme ninguna porque tienen mucho atractivo y cuando mi trabajo y mis compromisos familiares me lo permiten intento no perderme ninguna. Intento no perderme la procesión de nuestra Copatrona, de la Virgen de la Fuensanta, el 7 de septiembre. Es una devoción común que también trasciende el ámbito de las hermandades en sí, aunque ella es la Patrona de la Agrupación de Cofradías y no tiene una hermandad propia, pero es la devoción de gloria que a todos nos aúna. La devoción de gloria de la Virgen de la Fuensanta, igual que la devoción que la ciudad profesa al Arcángel San Rafael son dos devociones y dos momentos que ningún cordobés se debería perder. Yo intento por todos los medios no perdérmela.

-¿Ve vivas estas devociones o las ve estancadas?

-No, no las veo estancadas, lo que pasa es que tendemos a hacer una comparación que es equívoca con las hermandades de penitencia y son diferentes, son carismas diferentes y tienen objetivos diferentes. El espíritu penitencial que tienen las hermandades de penitencia no es el que tienen las hermandades de gloria, que la invitación que nos hacen a vivir la alegría de la fe y a extender la Pascua durante todo el año viviendo la alegría de la Resurrección que en todos los cristianos es la alegría de la vida, y que además nos ha impregnado tanto nuestro recientemente fallecido Papa Francisco. No creo que no estén vivas. Quizás para las personas más jóvenes siguen siendo más atractivas las hermandades de penitencia por algunos elementos, como el hábito nazareno, y siempre están un poco a la sombra de las hermandades de penitencia, pero ni mucho menos están muertas.

-¿Cómo se ha planteado el pregón de gloria y cómo lo ha afrontado desde que se lo comunicaron?

-Desde que nuestro presidente de la Agrupación de Cofradías me comunicó la decisión de su junta de gobierno de haber sido propuesto como pregonero para las hermandades de gloria, ya desde ese momento yo lo asumí como un reto y como un trabajo. Tuve que planteármelo con el rigor que requiere: planificar, elaborar, desarrollar un texto, un contenido intentando dar cabida al objetivo inicial y también el final, que es acompañar a las personas que quieran el domingo escucharnos, acompañarlos a revivir la devoción a la Santísima Virgen y a otras devociones que no son estrictamente marianas, como San Rafael, como la hermandad del Cristo de San Álvaro y demás, que atesora nuestra ciudad y que debemos seguir entre todos fomentando. Me lo tomé con un rigor de trabajo diario. Poco a poco hemos ido configurando el pregón y ya está redactado, y espero que guste mucho. Animo al mundo cofrade cordobés que si tiene a bien compartir el domingo en torno a sus devociones de gloria pasaremos un buen rato.

El domingo «Reviviremos la devoción a la Santísima Virgen y a otras como la de San Rafael y el Cristo de San Álvaro que atesora nuestra ciudad y que debemos seguir fomentando»

-¿Será a base también de vivencias?

-Sí, incluye todo, incluye un recorrido por las devociones de las hermandades de gloria de Córdoba, estará por supuesto impregnado de vivencias. Yo creo que básicamente los pregones son eso, no tienen un modelo, no hay un canon, los pregones son siempre expresión del propio pregonero y el que condiciona el pregón es, sin duda, el pregonero. Yo siempre he sido muy respetuoso y muy considerado con todos los compañeros que han elaborado pregones. No es algo fácil porque debe de situarte en un plano muy personal y eso, llevártelo a la escritura, a los que no somos profesionales de ello nos cuesta. El pregón, como cualquier disertación, pretende también captar la atención de las personas que allí están escuchándolo y para captar la atención utilizar la declamación utilizar esa prosa poética o ese énfasis en algunos puntos que ayudan al pregonero a no perder el ímpetu y también ayudan a la persona que lo escucha a mantener la atención.

Noticia Relacionada Cuenta atrás para la procesión de San Rafael el 10 de mayo: actos y novedades Julia García Higueras La hermandad encarga por primera vez un cartel pictórico para la salida, que crea José Carlos Flores y dará a conocer el viernes

-Antoine Cas firma el cartel de gloria que se dará a conocer el domingo también y el año pasado él creó el de Semana Santa. ¿Podría suceder eso con usted a la inversa, y que el año que viene dé el Pregón de Semana Santa?

-Espero que no (sonríe), se lo tengo que reconocer por la experiencia y el trabajo que requiere, pero uno está al servicio de su hermandad, al servicio de la Agrupación y si esa situación se produjese o se plantease habría que valorarla en su momento, pero mi actividad profesional no me permite mucha licencia.