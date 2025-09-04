Las elecciones a hermano mayor en la Conversión de Córdoba serán el 26 de octubre

Los hermanos de la cofradía de la Conversión están citados a las urnas el 26 de octubre para determinar quién será el sustituto de Rafael Dorado, que cumple su segundo mandato en este puesto.

La junta electoral está constituida y hasta el 15 de septiembre dura el plazo de presentación de las candidaturas en la secretaría de la hermandad. Cinco días después de esa fecha está prevista la proclamación oficial de los aspirantes.

Durante el último mandato de Rafael Dorado la hermandad con sede en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Electromecánicas, ha comenzado a hacer estación de penitencia en la Catedral en Viernes Santo.

Así mismo, se creó un nuevo cerramiento de chapa (utilizado por primera vez este año) para la salida del paso de misterio, dado que el anterior sufrió los efectos de la devastadora borrasca Nelson.

Vía Crucis Magno

La corporación tiene también a la vista la participación del Cristo de la Oración y la Caridad en el Vía Crucis Magno 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' el 11 de octubre.

Recientemente firmó con la banda de Santa Cruz de Huelva para para el acompañamiento musical en esa cita, ratificó a Enrique Garrido como capataz, y ahora cuenta con el diseño del logotipo y de la papeleta de sitio diseñada por Silvia Luque Muñiz para la ocasión.

En el símbolo gráfico se representa el perfil de la iglesia del Rosario presidido por el logotipo del Vía Crucis Magno y las tres cruces de la hermandad de la Conversión.