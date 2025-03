Álvaro Pérez (la O): «Empezaremos la confección de túnicas en septiembre para salir a la calle con ellas en 2025»

Álvaro Pérez (Córdoba, 1985) es el hermano mayor de la prohermandad de la O desde hace diez meses, un tiempo en el que se ha centrado en la creación de nuevas insignias del guion procesional. Anteriormente, en el mandato de Rafael González Quesada fue segundo prioste.

-¿Qué balance hace de este tiempo de mandato?

-Bastante positivo porque se han avanzado bastantes cosas. Entre ellas, se ha saneado bastante la economía, se ha terminado de pagar las cosas que faltaban y estamos ahora en la creación de nuevos enseres.

-Está encargada la ejecución de la cruz de guía y el bacalao, ¿cómo van?

-Son proyectos que se aprobaron en cabildo de hermanos. Ahora mismo la cruz de guía está en talla, nos queda la orfebrería y dorado; estamos valorando temas de presupuesto con diferentes orfebres y doradores. El diseño es de Miguel Ortiz y la carpintería es de Manuel, de La Rambla, y el dorado, de Miguel Ortiz y Manuel Jurado. Y el bacalao lo está iniciando el taller de bordado que tenemos en la hermandad.

Álvaro Pérez, quinto por la izquierda, junto al consiliario y los integrantes de su junta de gobierno, ante Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas Prohermandad la O

-¿La intención es que puedan estar terminados para el próximo Sábado de Pasión de 2024?

-No me estoy dando prisa porque las prisas luego no son buenas. Estoy valorando temas de dorado y orfebrería, pero no sé yo el tiempo que va a tener el dorador, no depende ese tema de nosotros. Y el bacalao lo están bordando las hermanas de la hermandad.

-Este verano la prohermandad alcanza el cuarto año con los estatutos aprobados ad experimentum, ¿les queda otro año de espera hasta ser reconocida como hermandad? ¿Cómo va el proceso?

-Por papeles se firmó hasta cinco años. Me he puesto en contacto con Pedro Soldado, estuve hablando con él para ver si nos agilizaba los trámites, pero después de los 27 años que tiene la hermandad no tienen mucha prisa. Ahora en septiembre presentaremos documentación para intentar agilizar.

-¿Qué opinión tiene del primer anteproyecto de los nuevos estatutos de la Agrupación de Cofradías en lo que les puede afectar en su caso en concreto, son inalcanzables o asequibles?

-Para mi hermandad no me afecta en nada, sinceramente. Porque el número de cirios lo tenemos hasta ahora. Este año hemos sacado 110 puntos de luz, sin contar acólitos y diferentes cargos. El hábito nazareno estamos trabajando para dentro de dos años sacarlos, este año empezaremos a confeccionarlos. En lo de los diez años en las vísperas, vamos a hacer siete años en la calle y luego nosotros no estamos al lado. Prisa no tenemos porque no estamos preparados en los enseres y para ir a carrera oficial tenemos que hacer una apuesta muy gorda y hacerlo con mucha cabeza en un recorrido de once horas en la calle para que los hermanos aguanten y esté todo bien. Nosotros queremos salir de nuestra casa y volver. Para eso hay que tener mentalizados a los hermanos y estar bien preparados. En lo que sí tenemos prisa es para ser hermandad y tener nuestro CIF propio y depender de nosotros. No recibimos ayuda de nada, al revés. Al leerlo parece que pagamos los nuevos.

-Entonces para ir a carrera oficial no contemplan plazo aún.

-No tenemos claro cuándo vamos a ir. Tengo otros objetivos dentro de la hermandad.

-Y en cuanto al momento en que el Señor de la Victoria en sus Tres Caídas se incorpore a la salida del Sábado de Pasión junto a la Virgen de la O, ¿hay algo en el horizonte?

-Más pronto que lejos, estamos trabajando en ello. Ahora mismo no me puedo aventurar más, no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, pero más pronto que lejos, estará próximo. De momento, seguimos disfrutando de Él en el vía crucis.

-¿El hábito nazareno lo llevarán a cabo como se aprobó?

-Sí, igual. Este año se han aumentado el número de esclavinas. Este año que entra vamos a seguir aumentando el número de esclavinas porque gracias a Dios cada vez se acercan más niños que también quieren salir en procesión, y vamos a empezar en septiembre con la confección de las túnicas para intentar tenerlas en 2025 y salir a la calle con ellas. Es la intención, no sabemos lo que puede pasar.

-¿Humanamente cómo ve a la hermandad?

-No tengo nada que envidiar a otras hermandades porque para no tener ayuda de nada y ser una hermandad nueva y de barrio tenemos un taller de costura y un taller de bordado, un coro lírico, un coro rociero, nuestro gran grupo joven, y un grupo de colaboradores. Tenemos un grupo humano bastante colaborativo alrededor de la hermandad. En mayo hacemos la fiesta de la cruz y al no tener CIF no podemos pedir permisos ni entrar a formar parte de cruz ni pedir subvenciones. El 15 de septiembre vamos a hacer una velá y para noviembre, la fiesta de Cristo. También hacemos la zambombá, cabalgata de pajes, mercadillo navideño con cosas hechas de las mujeres del taller de costura y sacamos dinero para colaborar con Cáritas de la parroquia. Y la obra social intentamos que sea lo más grande posible para colaborar con ellos. Con recogida de alimentos, de productos de higiene, de juguetes, ropa, lo que nos solicitan. En la pandemia recogimos una suma de cerca de 4.000 euros y ayudamos a 150 familias del barrio. Ahora mismo Cáritas tiene a unas 70 familias.