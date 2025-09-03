La sede de Empleo en la calle Manríquez servirá para ampliar la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba

El delgado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y el propio rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, han confirmado este miércoles que la actual sede de la Delegación Territorial de Empleo, en la calle Manríquez servirá para ampliar de manera provisional el espacio de la Facultad de Filosofía y Letras descartando la vía de la Biblioteca Provincial que se convertirá en el destino final del Museo de Bellas Artes, como este martes indicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y ha venido informando ABC en estos meses.

Molina ha explicado tras una reunión de coordinación de los delegados territoriales que la Universidad ha visitado ya la sede de Empleo en la Judería, a escasos metros de la que tiene la facultad en la plaza del Cardenal Salazar, y ha dado su visto bueno. Una conformidad que el propio rector ha hecho pública en declaraciones a 'Radio Córdoba'.

La operación supone la cuadratura del círculo para un tema que estaba enquistado y tensionando las relaciones entre la UCO y la Junta de Andalucía después de que se firmara un protocolo entre ambas partes hace años par la cesión provisional de la Biblioteca del Estado en la calle Amador de los Ríos una vez que se trasladara a su nuevo emplazamiento en los Jardines de la Agricultura.

Cultura trabaja desde hace tiempo en conformar una nueva sede más amplia y ambiciosa para el lastrado Museo de Bellas Artes en la antigua Biblioteca. Será a medio plazo pero ya tiene el camino despejado puesto que la solución ha venido dada por la sede territorial de la calle Manríquez, que había entrado en un paquete de venta de inmuebles por parte de la Junta de Andalucía, toda vez que se traslada a la nueva sede administrativa del Gobierno andaluz en la plaza de la Constitución en las próximas semanas.

Casi como un 'mecano', liberada la sede de Manríquez, la UCO podrá entrar allí de forma provisional para ampliar Filosofía y Letras entre tanto logra avances en el cuartel de la Trinidad, que adquirió por 2,4 millones para trasladar de forma definitiva los estudios de Letras -algo que parece más a largo plazo-. De forma indirecta, el inmueble de Amador de los Ríos queda despejado para que la Consejería de Cultura se centre en potenciar el limitado Bellas Artes -toda vez que el Gobierno ha desistido invertir en su mejora y nueva sede que ha ido señalando sitios al otro lado del río sin éxito-.

Adolfo Molina ha señalado que, en este caso, «habrá que hablar con el Gobierno sobre este uso de la antigua Biblioteca para el Museo de Bellas Artes» pero supone una salida para un asunto que venía atascándose y que permitirá en un futuro crear una gran manzana cultural en el núcleo patrimonial más importante de Córdoba: junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, Caballerizas Reales, el Palacio Episcopal y, por supuesto, la Mezquita-Catedral y el Puente Romano. Además también en el jardín de esta antigua Biblioteca, el Ayuntamiento ultima la creación de una nueva zona verde arqueológica para el Casco.