Cultura defiende que la Biblioteca Provincial es una sede «perfecta» para trasladar el Bellas Artes de Córdoba

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se ha refererido este martes en una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio sufrido el 8 de agosto al futuro de la Biblioteca Provincial, en la calle Amador de los Ríos. El inmueble, propiedad de la Junta, es objeto de deseo del Departamento autonómico que ella dirige pero también de la UCO para ampliar temporalmente, por tres años prorrogables, su facultad de Filosofía y Letaras.

Cultura ha puesto sus ojos en este edificio, cerrado desde febrero de 2024 por la apertura de la Biblioteca de los Jardines de la Agricultura, para el posible traslado del Museo de Bellas Artes, acuciado por la falta de espacio en su actual ubicación. La titular de este Departamento ha confirmado el interés en este inmueble.

Noticia Relacionada El dilema de la antigua Biblioteca Provincial llega a la 'gran manzana' cultural Francisco Poyato La disyuntiva de la Junta sobre el Bellas Artes o la cesión a la UCO se focaliza en el corazón patrimonial de Córdoba

A preguntas de los medios sobre el futuro de este edificio, ha arrancando con un mensaje conciliador con la institución académica. «Estamos trabajando y buscando la mejor solución para todos, para la Universidad y para nosotros», ha apuntado.

Luego, ha recordado que es «evidente que el Bellas Artes de Córdoba necesita una ampliación porque está absolutamente colmatado». «Necesitamos una nueva ubicación para dar salida a toda la colección y para tener el Bellas Artes que necesita la ciudad de Córdoba», ha añadido.

Luego ha señalado el edificio de Amador de los Ríos como el lugar idóneo para acoger este equipamiento cultural. «La vieja Biblioteca Provincial es un espacio perfecto para este objetivo porque reúne las condiciones técnicas, las necesarias [para desarrollar este proyecto]», ha argumentado. Ha añadido después que sería «una magnífica ubicación para ese Bellas Artes», ha dicho aludiendo a que quedaría enclavado en la principal manzana patrimonial, cultural y turística de la capital.

«Estamos trabajando desde la lealtad con la Universidad. Cuando tengamos la solución propuesta, la mejor para todos, y la decisión final la trasladeramos», ha continuado Del Pozo. Sí ha sido más contundente al asegurar que «el Bellas Artes de Córdoba no puede continuar en la situación que está porque es que no tiene espacio ni para guardar piezas; no puede mostra adecuadamente las colecciones; no podemos tener una exposición permanente en condiciones... Necesitamos un espacio adecuado al siglo XX», ha reivindicado.

Sin plazos para la solución final

Al ser preguntada por los medios si la solución podría ser buscar a la UCO un inmueble que sea sede provisional de Filosofía, ha insistido en que «no tenenemos encontrada la solución final, con lo que no podemos trasladarla a la sociedad». En la comparecencia, se la ha interrogado también por qué horizonte temporal maneja para tener resuelto el futuro de la vieja Biblioteca Provincial y no ha dado muchas pistas.

Ha alegado que «en este tipo de cuestiones» no le gusta dar plazos. Porque, ha argumentado, que «en cuestiones complejas no existe ninguna solución fácil para ellas». «Son temas que necesitan un trabajo previo y su tiempo. En ello, estamos», ha continuado. Ha asegurado que «me encantaría que pronto» se despejara el futuro de este edifico, porque «necesitamos ya darle salida al museo de Bellas Artes».

«Lo necesitamos. Y me gustaría que fuera lo antes posible», ha subrayado, pero de inmediato ha matizado que «nos tomaremos el tiempo necesario para que la Universidad esté atendida y con sus expectativas cubiertas y que nosotros también podamos hacerlo». «Creo que vamos a encontrar la solución. Hay muy buena voluntad por todas las partes. Y nosotros somos una Administración de diálogo. Lo hemos demostrado por activa y por pasiva con todo el mundo. Y la UCO es una institución, por supuesto, que tenemos que cuidar muchísimo porque tiene un gran prestigio internacional», ha finalizado.

Hay que recordar que esta institución académica quiere ese espacio para paliar temporalmente la falta de espacio en la de la Facultad de Filosofía y Letras. Sería una solución puente hasta que pueda acometer unas ambiciosas nuevas instalaciones para dicha facultad en la Zona Militar de la Trinidad -se está hablando de unos 20 millones de euros de inversión para remozar el viejo cuartel militar de Lope de Hoces-.

La UCO esgrime como argumento para disponer del inmueble de Amador de los Ríos un protocolo de mayo de 2022 firmado entre la Universidad y la Junta para que la primera pudiera usar dicho edificio. El acuerdo daba un año para llevar a cabo el traspaso. Pero no se materializó.

No obstante, la institución académica lo da por vivo. Porque reclamó de nuevo la cesión en 2023 y porque a finales de 2024 remitió al Gobierno regional un borrador de covención para la cesión temporal de la antigua Biblioteca Provincial por tres años.